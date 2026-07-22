棄車保帥？遭黃國昌爆料本周下台 食藥署長姜至剛回應了

中聯油脂案延燒，台北市長蔣萬安號召民眾7月25日至凱道陳抗，已對執政黨形成壓力。民眾黨主席黃國昌爆料，衛福部食藥署署長姜至剛將在一周內去職，外界解讀這是政府「棄車保帥」。對此，姜至剛僅低調表示，會好好處理本次油品案件後續。衛福部長石崇良則說，他沒有要署長離開，也沒有聽說有這項人事案存在。

黃國昌今天上午在廣播節目中爆料，姜至剛將在一週內去職。立法院社福及衛環委員會今天舉行食安專報，立委王育敏質詢時，詢問姜至剛「今天是您最後一次至立法院備詢？」因媒體上傳出，食藥署長本週就要離開。石崇良出面回應，他沒有要署長離開，也沒有聽說這樣的消息，且未接到相關人事案。姜至剛僅表示，「還有許多事情要好好處理。」

立委邱慧洳也關心執政官員動態。她詢問石崇良，是否覺得「院長（行政院長卓榮泰）會處理你？」石崇良說，已料到委員要詢問這題，相信委員也知道他的答案，「我的答案是不知道。」邱進一步說，卓揆關愛的眼神飄向姜至剛，關心他眼中的血絲，事發至今有諸多行政事項需要處理，部長眼裡是否也有血絲？石回覆，很謝謝委員的關心。

邱慧洳另關心致癌油最初僅下架含疑慮油品2成以上加工製品決策過程，要求衛福部說明決定此事的專家會議委員身分，可不揭露姓名，但至少要揭露其背景，讓民眾知道是否交由專業把關。對此，姜至剛說，線上、現場與會專家共7人，2人為食品專業背景、1人為毒理學背景、食品科學背景2人、食品加工專業2人，且其中許多人專長領域重疊。

邱慧洳質詢，對於民進黨發言人吳崢針對致癌油，說出「不是我逼你吃」一事，部長怎麼看此事？衛福部回應為何？毒油亂竄不用被逼也吃得到，是誰的責任？石崇良說，面對食安事件，要用同理謙卑的態度，為人民健康把關，食品安全上業者有其責任，中央、地方也須合作面對，「三者均責無旁貸。」