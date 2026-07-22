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巴紐關閉我駐處 林佳龍：檢討天然氣長約、現貨 底牌不便講但有工具用

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
巴布亞紐幾內亞外交部長日前無預警宣布關閉我駐巴紐代表處，外交部長林佳龍表示要檢討天然氣採購。他在立法院表示，除了天然氣長約外，還有現貨市場可以馬上處理，他強調「底牌不方便講」，但有工具可以用。記者邱德祥／攝影
巴布亞紐幾內亞外交部長日前無預警宣布關閉我駐巴紐代表處，外交部長林佳龍表示要檢討天然氣採購。他在立法院表示，除了天然氣長約外，還有現貨市場可以馬上處理，他強調「底牌不方便講」，但有工具可以用。記者邱德祥／攝影

巴布亞紐幾內亞外交部長日前無預警宣布關閉我駐巴紐代表處，外交部長林佳龍表示要檢討天然氣採購。林佳龍今天在立法院表示，緊急應變會議有做出「原則性的結論」，除了天然氣長約外，還有現貨市場可以馬上處理，他強調「底牌不方便講」，但有工具可以用。

林佳龍在立法院外交國防委員會面對立委陳俊宇的質詢時表示，他就任外長後就接到巴紐方面要求關我代表處或要求改名，我方一直持續交涉中，巴紐內閣有決定以兩年時間檢討台巴關係，現在還在檢討期間。

林佳龍說，我方做了很多努力，也讓對方了解我方是天然氣的採購大國。據他所知，這是巴紐外長基於個人利益所做出的突襲，專業的外交官對此事有不同意見，友盟國家也表達了關切，外交部爭取時間持續交涉，也在檢討與巴紐各方的關係，希望讓這件事有進一步可以轉圜的空間。

國民黨立委馬文君質詢時追問，我方的緊急應變會議由誰主持？林佳龍回應，國安會都有彙整各部會意見，由於牽涉地緣政治，主要還是以外交事務為主，另外還涉及經濟部的能源採購。

對於天然氣採購的因應作為，是否已有結論？林佳龍說「有一些原則性結論」，例如除了長約之外，還有很大比例是來自現貨市場，目前如何做短中長期的應對，這也需要和其他利害關係的國家協商，也還涉及我方的能源配比。

林佳龍說，我方發出一些訊號，就是有些現貨可以馬上處理，巴紐國內很多人也清楚台巴之間確實有經貿往來，周邊國家也關切這牽涉地緣政治的複雜變化。

馬文君提醒，我方簽有長約，解約除了要賠償；且天然氣不像農產品可有其他來源，尤其天然氣的發電佔比達50%以上，反而是我方被掐住咽喉，因此對方似乎對我方的反制不會太擔心，而且巴紐對台灣的能源安全、多元化有很重要角色，而且是更有韌性的能源走廊，我方難道沒有其他籌碼了嗎？

林佳龍說，我方在當地還有其他合作計畫進行中，去年美國副國務卿去了巴紐，澳洲也簽有安全協定，大家都知道中共把當地變成擴張的前進基地，台灣在當地是一股正向的力量。

林佳龍 天然氣 外交部

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