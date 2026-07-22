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爆簡舒培要求市府統計她索資用多少紙 王鴻薇：哪門子緊急問政？

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爆簡舒培要求市府統計她索資用多少紙 王鴻薇：哪門子緊急問政？

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照

台北市長蔣萬安公開批評簡舒培長期惡整台北市府基層公務員，有「索資佛地魔」外號。國民黨立委王鴻薇今天表示，簡舒培惡整公務員最新一例，竟是要求統計簡舒培過去5年索資用掉多少張木影印紙，並限期3天內完成，王鴻薇問簡舒培統計用了多少紙「到底是哪門子緊急問政？」批「誇張至極」。

王鴻薇表示，簡舒培是民進黨最新出爐的10名中常委其中一位，等於整個民進黨給她靠，讓她可以繼續報復性索資惡整公務員。據爆料，簡舒培在7月20日要求市府統計過去5年向市府索資用了多少影印紙，要求包含A4、A3影印紙及再生影印紙數量，並須區分共同供應契約與各機關自行採購的數量及金額，還要分列各機關、學校資料，並提供全府合計數。若市府未統計總張數，則須以每包、每箱所含張數換算後提供。且限期7月23日前提供，短短3天要提供相關資訊。

王鴻薇說，這可能就是針對之前匿名公務員錄影指控，簡舒培曾索資要求1天內處理20萬筆資料「紙本會超過100萬張紙。」的報復行為。王鴻薇說，她當民代這麼久，不知道要全部台北市各單位（包括學校）公務員放下手邊工作，一起幫議員計算近5年的總張數，到底是哪門子緊急問政需求。

王鴻薇表示，既然簡舒培貴為民進黨中常委，民進黨是不是也為簡舒培的脫序行為背書？王鴻 薇說，她可以叫行政院所有單位包括學校，放著正事不幹，3天內幫她數一數過去5年，行政院用了多少影印紙或衛生紙嗎？批簡舒培的行為誇張至極。

簡舒培 王鴻薇 公務員

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