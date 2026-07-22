民進黨團喊建「議員索資公開平台」 陳宥丞坦言難：勿情緒勒索

台北市長蔣萬安日前與民進黨北市議員簡舒培在議會質詢時，針對索資唇槍舌戰。民進黨北市議會黨團今召開記者會，要求市府建置「議員索資公開平台」。民眾黨北市議員陳宥丞坦言，索資要合理、合情、合法，很難在一體適用；也呼籲不要因為不能報復性索資，而情緒勒索別黨的議員。

民進黨北市議會黨團總召王閔生表示，呼籲其他政黨議員，支持建立資訊公開對等平台提案。大家獲得同樣資訊，且市政案件不只是議員關心，市民高度關注，屆時能讓台北市民了解議員詢問什麼、市府如何回應，議員、媒體、市民站在相同基礎上，避免資訊不對稱，也保障市民知情權。

不過，民眾黨北市議員陳宥丞坦言，索資要合理、合情、合法，很難在一體適用。例如，遇到兒虐、食安等緊急重要案件，難道要立法委員、市議員等民意代表等7天嗎？反過來，特定議員要癱瘓公務體系，提供10幾萬筆資料等不合理狀況，這也不符合理、合情。

他說，索資的議題要如何做到這三點，不要說蔣萬安，從前市長陳水扁執政開始都吵過一樣問題；若在保障市民權益之下又能達到合理、合情、合法準則，如果有當然就請民進黨推動修法。

陳宥丞說，不要因為現在蔣萬安執政而扭曲變形。也不能因為不能報復性索資，而情緒勒索別黨的議員。