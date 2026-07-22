藍營喊停442億無人機計畫 侯友宜：支持發展也應受國會監督

行政院核定2025年至2030年投入442億元推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，國民黨立法院黨團近日提案要求暫停實施，民進黨則批評是假監督、真封殺。新北市長侯友宜今天表示，他支持無人機產業快速發展，但政府編列相關預算也須接受立法院監督，盼國會在監督的同時給予產業更多支持。

侯友宜今天在市政會議後接受媒體聯訪，被問及國民黨團要求行政院暫停無人載具計畫一事。他表示，自己支持無人機產業快速發展，「國防、產業一刻都不能等」，但政府編列相關預算時，也需要接受立法院監督，讓計畫更周全。

侯友宜說，希望產業能夠趕快發展，也希望立法院給予更多監督與支持。對於國民黨團要求暫停計畫，以及民進黨指控藍營封殺產業發展，他未直接選邊表態，而是強調產業推動與國會監督應同時進行。