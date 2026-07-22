索資爭議延燒！簡舒培要查北市府5年用紙量 游淑慧：擴權霸凌

台北市長蔣萬安日前與民進黨北市議員簡舒培在議會質詢時，針對索資唇槍舌戰。民進黨北市議會黨團今召開記者會，要求市府建置「議員索資公開平台」。對此，國民黨北市議員游淑慧又以近期簡舒培索資的內容批評，「這不是政治攻防、更不是依法監督，這是擴權霸凌。」

游淑慧臉書指出，日前有匿名公務員錄影指控，議員簡舒培曾要求市府在一天內處理20萬筆資料，若全部印成紙本，可能超過100萬張。面對質疑應該是檢討索資範圍、調閱方式及期限是否合理，結果反應是再次展現市議員的威權，發一張規模更大的索資單。

她說，難道要為了證明自己沒有用到100萬張紙，所以簡舒培乾脆又發動全北市府，算五年所有單位用了幾張紙？在7月20日要求市府統計民國111年至115年，整整五年內，市所有機關購買多少影印紙，不只要採購金額，還要逐筆區分，「這不是政治攻防、更不是依法監督，這是擴權霸凌。」

她說，索資內容最後還要求各機關、各學校分列，並計算全府總數。若沒有統計總張數，還得請公務員自行查閱每包、每箱規格，重新換算。辦理機關更一口氣列了34個局處及事業單位，還要向下清查所屬機關、區公所與所有市立學校。最諷刺的是，這張索資單7月20日提出，限辦期限竟然是7月23日下午6點。

游淑慧說，難道之前公務員投訴簡的索資，可能高達百萬張紙的爭議，所以要靠要求整個台北市政府，在短短三天內，清查五年來到底買了幾張紙，來證明自己有沒有用到100萬張紙嗎？如果如此，這不是監督，這是為了替自己的索資行為辯護，再製造一次更大規模的行政災難。

她認為，議員當然有索資權，也有監督市府的責任。但索資權不是沒有邊界，更不代表可以任意指定不合理期限，把數十個局處、數百個學校及基層公務員，全部當成政治攻防的工具。用整公務員，來達成他反擊蔣萬安的目的？「但被政治作秀消耗掉的公務人力與士氣，要怎麼統計？」