快訊

毒油食安風暴…陳時中遭爆料仍應酬跑「酒攤」？李明賢轟螺絲掉滿地

蟑螂人民黨抗爭擴大！印度爆發萬人遊行衝突

台積電前副理陳志堅疑遭中共滲透 竊21件機密求刑7年容貌曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

北宜高鐵箭在弦上 小黨聯盟批6千億錢坑「賴政府別瞎搞」

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
小黨聯盟到交通部前抗議北宜高鐵。記者孟嘉美／攝影
小黨聯盟到交通部前抗議北宜高鐵。記者孟嘉美／攝影

年底選戰馬上就要登場，宜蘭地方盛傳，政府有意於選前送上北宜高鐵作為地方選舉大禮包。小黨聯盟「台灣前進陣線」痛批北宜高鐵背後代表的是近6000多億的錢坑，賴政府別瞎搞，環境影響評估、綜合規劃程序都有疑慮的同時，就急著核定，代價恐怕是全民一起埋單。

高鐵延伸宜蘭計畫案進入行政院核定階段，地方政治人物不論藍綠均力促方案盡快通過，強調宜蘭要發展交通建設。但總成本高達近6千億預算的北宜高鐵，卻引來不少前朝官員包含行政院前政委吳澤成、交通部前部長賀陳旦接力跳出來反對，擔心高鐵建設配套不足，民眾搭乘意願不高，千億預算打水漂。

小黨聯盟「台灣前進陣線」今天上午到交通部前開記者會，抗議行政院無視監察院5月提出的調查報告指出多項程序實質缺失，就將北宜高鐵當作選舉大禮包送給宜蘭。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人，同時是時代力量宜蘭縣議員參選人劉仲書表示，賴清德總統的「政見」不該取代「程序」，行政院未經完整可行性評估，就進入綜合規畫、環境影響評估，甚至草率核定，背後牽涉的是高達3650億的工程費用，再加計30年營運成本1735億，以及台鐵產業工會估算的台鐵30年營收損失580億，整體公共成本逼近6000億元。

小黨聯盟怒轟政府，宜蘭人不需要選前開支票、選後全民買單的錢坑。台灣綠黨新北市議員參選人甘崇緯說，特定區從190公頃膨脹到420公頃，其中有8成是特定農業區、8成5是私有土地，未來肯定得啟動區段徵收，部分還位於淹水潛勢區，不僅有安全疑慮，政府此舉更是「急著犧牲宜蘭的大片農地」。

甘崇緯說，北宜高鐵明顯是程序帶著走，需求還沒算清楚、環評還沒估完全，工程就急著往前推。6000億的錢坑不能先宣布答案，再叫全民陪政府一起補考。

「這是很嚴重的政策問題，不要簡化民間質疑違反對地方建設」劉仲書說，同一份顧問契約、同一個評估團隊，從直鐵到高鐵更改評估意見9次、金額增加60%，卻沒有好好比較各個方案的整體成本及效益。呼籲執政團隊不要再講地方期待，應公開完整報告，以供社會檢驗。

小黨聯盟印製支票，呼籲政府別為了選舉送大禮包大撒幣。記者孟嘉美／攝影
小黨聯盟印製支票，呼籲政府別為了選舉送大禮包大撒幣。記者孟嘉美／攝影

北宜高鐵 高鐵 賀陳旦 宜蘭

延伸閱讀

影／自稱「全民縣長」遭質疑！藍民代邀林國漳上凱道 他拋3防線回應

中央通過高雄橋頭新市鎮三期案 環團轟：左手都市林，右手毀森林

政院食安會議 盧秀燕批修法不應這麼粗糙 陳其邁抱怨毒油案搞死地方

19批油可重新上架盧秀燕有疑慮 蔣萬安：沒有真相、沒有上架

相關新聞

索資爭議延燒！簡舒培要查北市府5年用紙量 游淑慧：擴權霸凌

台北市長蔣萬安日前與民進黨北市議員簡舒培在議會質詢時，針對索資唇槍舌戰。民進黨北市議會黨團今召開記者會，要求市府建置「議員索資公開平台」。對此，國民黨北市議員游淑慧又以近期簡舒培索資的內容批評，「這不是政治攻防、更不是依法監督，這是擴權霸凌。」

黃國昌稱政院修食安法為轉移725焦點 食藥署長姜至剛可能先下台

中聯毒油事件持續延燒，台北市長蔣萬安號召7月25日上街表達抗議，行政院預計本周提出「食品安全衛生管理法」修正草案。民眾黨主席黃國昌今天說，行政院邀六都市長會商「食安法」，目的是為了轉移725遊行焦點，同時驚爆食藥署長姜至剛可能在本周下台。

藍擬刪除無人機計畫預算 龔明鑫：不要一次砍斷兩條手臂

立院要求行政院暫停「無人載具產業發展統籌型計畫」，並擬減列2026年度全數預算。經濟部長龔明鑫表示，這對於國內企業影響很大，上次在野黨將國防特別預算中的無人機刪除已讓業者很沮喪，現在連經濟部統籌計畫也刪除，「前一次砍掉一條手臂，那這次連另外一條手臂也砍掉了」。

韓國瑜725會上凱道！蔣萬安拜會食安法列優先法案 感謝為食安挺身而出

毒油食安風暴，台北市長蔣萬安號召725上凱道反毒油，蔣今天一早也在臉書貼出與立法院長韓國瑜的合照，並且貼文「民以食為天，感謝韓國瑜院長為食安挺身而出。」

藍營喊停442億無人機計畫 侯友宜：支持發展也應受國會監督

行政院核定2025年至2030年投入442億元推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，國民黨立法院黨團近日提案要求暫停實施，民進黨則批評是假監督、真封殺。新北市長侯友宜今天表示，他支持無人機產業快速發展，但政府編列相關預算也須接受立法院監督，盼國會在監督的同時給予產業更多支持。

北宜高鐵箭在弦上 小黨聯盟批6千億錢坑「賴政府別瞎搞」

年底選戰馬上就要登場，宜蘭地方盛傳，政府有意於選前送上北宜高鐵作為地方選舉大禮包。小黨聯盟「台灣前進陣線」痛批北宜高鐵背後代表的是近6000多億的錢坑，賴政府別瞎搞，環境影響評估、綜合規劃程序都有疑慮的同時，就急著核定，代價恐怕是全民一起埋單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。