北宜高鐵箭在弦上 小黨聯盟批6千億錢坑「賴政府別瞎搞」

年底選戰馬上就要登場，宜蘭地方盛傳，政府有意於選前送上北宜高鐵作為地方選舉大禮包。小黨聯盟「台灣前進陣線」痛批北宜高鐵背後代表的是近6000多億的錢坑，賴政府別瞎搞，環境影響評估、綜合規劃程序都有疑慮的同時，就急著核定，代價恐怕是全民一起埋單。

高鐵延伸宜蘭計畫案進入行政院核定階段，地方政治人物不論藍綠均力促方案盡快通過，強調宜蘭要發展交通建設。但總成本高達近6千億預算的北宜高鐵，卻引來不少前朝官員包含行政院前政委吳澤成、交通部前部長賀陳旦接力跳出來反對，擔心高鐵建設配套不足，民眾搭乘意願不高，千億預算打水漂。

小黨聯盟「台灣前進陣線」今天上午到交通部前開記者會，抗議行政院無視監察院5月提出的調查報告指出多項程序實質缺失，就將北宜高鐵當作選舉大禮包送給宜蘭。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人，同時是時代力量宜蘭縣議員參選人劉仲書表示，賴清德總統的「政見」不該取代「程序」，行政院未經完整可行性評估，就進入綜合規畫、環境影響評估，甚至草率核定，背後牽涉的是高達3650億的工程費用，再加計30年營運成本1735億，以及台鐵產業工會估算的台鐵30年營收損失580億，整體公共成本逼近6000億元。

小黨聯盟怒轟政府，宜蘭人不需要選前開支票、選後全民買單的錢坑。台灣綠黨新北市議員參選人甘崇緯說，特定區從190公頃膨脹到420公頃，其中有8成是特定農業區、8成5是私有土地，未來肯定得啟動區段徵收，部分還位於淹水潛勢區，不僅有安全疑慮，政府此舉更是「急著犧牲宜蘭的大片農地」。

甘崇緯說，北宜高鐵明顯是程序帶著走，需求還沒算清楚、環評還沒估完全，工程就急著往前推。6000億的錢坑不能先宣布答案，再叫全民陪政府一起補考。

「這是很嚴重的政策問題，不要簡化民間質疑違反對地方建設」劉仲書說，同一份顧問契約、同一個評估團隊，從直鐵到高鐵更改評估意見9次、金額增加60%，卻沒有好好比較各個方案的整體成本及效益。呼籲執政團隊不要再講地方期待，應公開完整報告，以供社會檢驗。