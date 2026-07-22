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林佳龍：應對中國跨境鎮壓有SOP 若遇脅迫與外館聯絡

中央社／ 台北22日電

媒體報導，中國民運人士界立建在美國遇襲。外交部林佳龍今天表示，中國跨境鎮壓包括在民主國家，外交部對此制定SOP，台灣民眾在國外遇到脅迫情形，可與駐外館處聯絡，外交部並與各國持續溝通、應處。

中國7月1日正式實施「民族團結進步促進法」，媒體報導，中國民運人士界立建日前在紐約法拉盛遭3名疑似中國特務跟蹤並持棍痛毆，送醫後在加護病房重傷昏迷超過兩天。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告「我國近年針對南海主權與法律地位之國際宣傳實績成效暨如何應對周邊國家擴大主權國際宣傳之具體反制策略」。

林佳龍會前接受聯訪時表示，中國所謂境外管轄跟跨境鎮壓包括在民主國家，針對台灣民眾，外交部有制定SOP，若發生任何受脅迫的情形，民眾可跟駐外館處聯絡。外交部也跟各國針對相關情況持續溝通以共同應處。

林佳龍提到，中國的跨境鎮壓是把國內法延伸到他國國土，包括海外警察站的設置，已有多個案例被偵破，甚至被驅逐或判決為違法。

媒體另關切，泰國總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）於18日在中國會晤習近平後，雙方發布聯合聲明，稱台灣是中國領土不可分割的一部分，並堅定支持中國和平統一大業，不支持任何形式的「台獨」，並稱泰方支持中國的「一國兩制」政策。

對此，林佳龍強調，外交部抗議中國利用任何國際交往機會矮化台灣地位。對於某些國家扈從中國，表達遺憾，特別是台灣與泰國的經貿跟人民往來相當密切。

對於是否取消對泰國免簽待遇，林佳龍說，免簽待遇是秉持互惠、對等原則在處理。

林佳龍 外交部 南海

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