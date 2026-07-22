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國民黨批賴總統：嘴上抗中最會 護海洋權益卻沈默退縮

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。圖／聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。圖／聯合報系資料照

賴清德總統參加玉山科技協會大會時，宣稱「當前台灣沒有台獨問題，只有捍衛國家主權的問題」，國民黨文傳會主委陳以信今抨擊，台灣今日最大問題，就是賴總統推動「新兩國論」，民進黨拒絕廢除台獨黨綱，拒絕承認九二共識，導致兩岸互信盡失，官方溝通中斷，才讓台海戰雲密布，台灣安全陷於未定之天。

陳以信批評，賴總統對內高談主權、對外卻消極退卻。中華民國實際管轄的太平島，是我國在南海主權與海洋權益最重要的基石，但賴政府上任以來，對太平島主權與相關海洋權益幾乎毫無積極作為，既看不到強而有力的國際論述，也看不到具體維護主權的政策行動。賴總統迄今也不敢親自登上太平島宣示主權與海洋權益。

陳以信表示，台灣東部海域涉及漁權、海洋資源、經濟利益與國家管轄權，攸關中華民國長遠海洋戰略。然而面對日本與菲律賓在相關海域劃界執法，可能傷害我國海洋權益，也看不到賴政府如何積極捍衛國家利益。他諷刺，賴總統只敢在國內高喊抗中，遇到真正涉及國家主權與海洋權益時卻異常低調，完全是「嘴巴最強硬、行動最軟弱」，說一套、做一套。

陳以信表示，台灣民主是全民共同努力的成果，不是民進黨的政治專利，中華民國主權更不是民進黨可以選擇性捍衛。負責任的國家領導人，應該堅定維護中華民國主權寸土不讓、寸海不失。

他批評，顯然賴總統的主權觀，不是中華民國主權，而是民進黨選舉性主權；不是維護國家利益，而是操作政治對立。可以拿來製造抗中氛圍的，就大肆宣傳。需要政府挺身而出，捍衛中華民國主權與海洋權益的，就選擇沉默、選擇退縮，令人憤怒又遺憾。

國民黨 台獨 新兩國論

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