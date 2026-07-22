黃國昌稱政院修食安法為轉移725焦點 食藥署長姜至剛可能先下台

中聯毒油事件持續延燒，台北市長蔣萬安號召7月25日上街表達抗議，行政院預計本周提出「食品安全衛生管理法」修正草案。民眾黨主席黃國昌今天說，行政院邀六都市長會商「食安法」，目的是為了轉移725遊行焦點，同時驚爆食藥署長姜至剛可能在本周下台。

黃國昌今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對行政院邀請六都首長召開「食品安全衛生管理法」修法會議，他說這個叫做徹底移轉問題焦點，因為現行食安法第2條之1就有規定，「行政院應設食品安全會報，並且由行政院長擔任召集人，召集相關部會首長、專家學者及民間團體代表共同組成，至少每3個月開會一次」。

黃國昌指出，2024年5月20日，卓榮泰上任簽署的第一份公文，就是74億元食品安全計畫預算，結果拖到當年8月才開食安會報，當時還說政府要加強稽查強度，建立問題產品的清查、通報與回收，強力要求食品業者負起自主管理責任，「聽我唸完這段文字，不會既視感很強嗎？」

黃國昌說，毒油事件爆發已經超過3星期，行政院至今卻連流向都講不清楚，只是邀請六都首長召開修法會議，「我堅決反對這樣的處理方式」，民眾黨的立場非常清楚，就是卓榮泰下台、內閣全面改組，因為現在不是修法的問題，而是有法令執行力的問題。

針對蔣萬安號召人民上街抗議，黃國昌則表示，過去民進黨在野時期，人民上街遊行表達訴求，他們都說這是憲法保障的權利，結果現在卻叫做政治鬥爭，民進黨根本態度的轉變，怎麼會墮落到這種程度，「現在開始想要移轉問題焦點，拒絕面對自己的問題。」

隨後節目進入廣告時間，主持人王淺秋念出網友抖內內容，「如果那天人多就會有人下台，如果人少可能小官員或小科長下台」，黃國昌聽聞後說，「我聽說他們要先讓一個小官下台」，王淺秋追問是否為台中市相關食安官員，黃國昌聽聞後則說，「我聽到的消息，應該是食藥署長。」