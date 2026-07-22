藍欲刪無人載具統籌型計畫 經長：等於砍掉兩條手臂

行政院去年10月訂定為期6年新台幣442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，國民黨立法院黨團揚言刪除今年度預算。經濟部長龔明鑫今天表示，此舉影響非常大，上次國防特別條例立院刪除無人機部分已砍掉一條手臂，若這次再刪預算，等於把另一條手臂也砍掉，希望不要成真。

立法院經濟委員會今天審查能源管理法修正草案等案，對於國民黨提案刪減無人載具統籌型計畫預算，龔明鑫在會前指出，「這個影響應該是非常大」，企業界對於上一次立法院審議國防特別條例時把無人機預算刪除，已經感到非常失落。

龔明鑫進一步指出，若這一次連經濟部統籌性計畫也一併刪除，等於前一次砍掉一條手臂，這一次連另外一條手臂也被砍掉，變成企業界要自謀生路，政府無法有任何政策或是預算支持產業。

至於媒體提及國民黨團批評該計畫是「先編預算後找需求」，龔明鑫說，「沒有這樣的事情」，亞創（亞洲無人機AI創新應用研發中心）的計劃早就在做了，場域部分相關計畫已在執行。

行政院推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計6年打造台灣成為「無人機民主供應鏈」的亞太中心，目標2030年帶動產值突破400億元。國民黨團日前表示，相關預算程序違法在先、內容浮編灌水，朝野均已提出無人載具專法草案，根本無須另設統籌型計畫，提案刪除115年度各部會相關預算。