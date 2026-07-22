綠營政壇長青樹陳茂松最後一戰6連霸中常委 父子躋身黨權力核心

民進黨19日召開全國黨代表大會，完成新一屆黨職改選，攸關黨內決策核心的中央常務委員同步出爐。嘉義市綠營長青樹、70歲正國會派系陳茂松連任中常委，再度挺進黨中央權力核心，完成6連霸中常委紀錄；兒子陳昱廷候補中執委，父子躋身黨權力核心，象徵民進黨世代傳承。對6連霸中常委及未來期許，他說，「事事如棋、步步新」。

陳茂松長年深耕嘉義市政壇，歷任嘉市議員、民進黨市黨部主委，在黨中央擁有深厚資歷。此次完成改選，他連續9屆當選中央執行委員，締造9連霸紀錄；中常委再度票選連任6連霸，是正國會中常會代表，也是黨內最資深的中常委。

外界將陳茂松歸類為總統兼民進黨主席賴清德「泛賴系」成員，不過陳茂松對此表示，那是外界解讀。他強調，民進黨是本土民主政黨，在中常會議題可充分討論，無「賴系」或「泛賴系」之分，他不對派系多作評論，強調一路走來，堅持台灣主權不能退讓，會做好黨交付的工作，做該做的事，說該說的話。

新一屆中常委下周就職，陳茂松說，配合黨中央政治任務，輔選九合一地方選舉及2028年總統、立委大選。他兼選對會委員，未負責嘉縣市責任區。外界看好民進黨嘉縣市選情，認為縣長提名人蔡易餘及市長提名人王美惠勝選機會大，2人當選，將牽動立委補選布局。

陳茂表示，這是假設性問題，不便評論，立委出缺，由黨主席依整體選戰考量，決定採取徵召或其他方式產生人選。陳茂松最後一次參選中常委。他原計畫不選，在正國會龍頭、外交部長林佳龍及派系同志勸進下，再戰一次傳承。