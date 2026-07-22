快訊

高溫酷暑火燒車頻傳！國道行車發現這些異狀 高公局教你這樣自救

錢不夠！美國對伊朗開戰成本飆破台幣1兆元 防長再爭緊急追加預算

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國瑜725會上凱道！蔣萬安拜會食安法列優先法案 感謝為食安挺身而出

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
毒油食安風暴，台北市長蔣萬安號召725上凱道反毒油，蔣今天一早也在臉書貼出與立法院長韓國瑜的合照，並且貼文「民以食為天，感謝韓國瑜院長為食安挺身而出。」圖／截自蔣萬安臉書
毒油食安風暴，台北市長蔣萬安號召725上凱道反毒油，蔣今天一早也在臉書貼出與立法院長韓國瑜的合照，並且貼文「民以食為天，感謝韓國瑜院長為食安挺身而出。」圖／截自蔣萬安臉書

毒油食安風暴，台北市長蔣萬安號召725上凱道反毒油，蔣今天一早也在臉書貼出與立法院長韓國瑜的合照，並且貼文「民以食為天，感謝韓國瑜院長為食安挺身而出。」

蔣萬安說，他特別拜會韓院長，向院長說明中聯毒油案以來，與各縣市政府密切討論後，提出的具體修法建議。

蔣說，食安是不分年齡與族群、跨越黨派立場的全民議題。當前中央機制失靈、「食安法」修法迫在眉睫，我們必須用最快的速度回應國人對安心飲食的期待。

蔣說，因此他特別拜託韓院長，發揮在立法院調和鼎鼐、跨黨派溝通的智慧與影響力，將「食安法」修法排定為優先法案，讓相關機制能儘速通過、儘速落實。

蔣表示，韓院長身為超黨派的國會領袖，一直以民眾生計與福祉為己任。拜會過程中，並且也誠摯邀請院長在7月25日一同走上凱道，發出捍衛食安最堅定的聲音！

「非常感謝韓院長當場慨然允諾！」蔣萬安說，有了院長的支持與挺身而出，這條守護國人健康與安全的道路，我們將走得更加穩健且充滿力量。「食安沒有妥協空間，我們一起為台灣的食安加油！ 」

韓國瑜 蔣萬安 食安

延伸閱讀

還原致電陳其邁725上凱道...蔣萬安：以「地方父母官」表達重視食安

7月25日上凱道 表達對政府處理毒油事件不滿

藍營線上國是會議反毒油...蔣萬安拋跨縣市食安平台等4點建議

政院食安會議 盧秀燕批修法不應這麼粗糙 陳其邁抱怨毒油案搞死地方

相關新聞

韓國瑜725會上凱道！蔣萬安拜會食安法列優先法案 感謝為食安挺身而出

毒油食安風暴，台北市長蔣萬安號召725上凱道反毒油，蔣今天一早也在臉書貼出與立法院長韓國瑜的合照，並且貼文「民以食為天，感謝韓國瑜院長為食安挺身而出。」

綠營政壇長青樹陳茂松最後一戰6連霸中常委 父子躋身黨權力核心

民進黨19日召開全國黨代表大會，完成新一屆黨職改選，攸關黨內決策核心的中央常務委員同步出爐。嘉義市綠營長青樹、70歲正國會派系陳茂松連任中常委，再度挺進黨中央權力核心，完成6連霸中常委紀錄；兒子陳昱廷候補中執委，父子躋身黨權力核心，象徵民進黨世代傳承。對6連霸中常委及未來期許，他說，「事事如棋、步步新」。

美濃大峽谷條款三讀通過！盜採砂石營利 可重罰5千萬元

我國去年發生美濃大峽谷事件，立法院會昨三讀通過「土石採取法」修正案，只要未經許可採取土石，最高可處二五○○萬元罰鍰；針對意圖營利的違法行為人，增訂五年以下有期徒刑，得併科上限五千萬元罰金，因而致人於死者，最多可處無期徒刑，得併科一億元以下罰金。

府：網路降速演習 不是斷網

今年城鎮韌性演習首度納入斷網演練，總統府發言人郭雅慧昨天表示，不是斷網，而是降速演習，針對大規模網路攻擊或突發天災，讓民眾有充分準備，其他民主國家也有這種通訊受阻的模擬演練。

賴總統稱沒台獨問題 藍批自欺欺人

賴清德總統昨晚參加台灣玉山科技協會會員代表大會時，將台灣的進步歸功於個人努力、民主化與教育平權。他提到，當前台灣社會沒有台獨問題，只有確保國家主權、繼續維護自由人權生活的問題；不敢說百分之百，但絕大多數都是不願意接受共產黨統治，而要避免被共產黨統治，必然要捍衛國家主權，維護自由民主人權生活方式，這也是他身為總統最重要工作之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。