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韓國瑜725會上凱道！蔣萬安拜會食安法列優先法案 感謝為食安挺身而出
毒油食安風暴，台北市長蔣萬安號召725上凱道反毒油，蔣今天一早也在臉書貼出與立法院長韓國瑜的合照，並且貼文「民以食為天，感謝韓國瑜院長為食安挺身而出。」
蔣萬安說，他特別拜會韓院長，向院長說明中聯毒油案以來，與各縣市政府密切討論後，提出的具體修法建議。
蔣說，食安是不分年齡與族群、跨越黨派立場的全民議題。當前中央機制失靈、「食安法」修法迫在眉睫，我們必須用最快的速度回應國人對安心飲食的期待。
蔣說，因此他特別拜託韓院長，發揮在立法院調和鼎鼐、跨黨派溝通的智慧與影響力，將「食安法」修法排定為優先法案，讓相關機制能儘速通過、儘速落實。
蔣表示，韓院長身為超黨派的國會領袖，一直以民眾生計與福祉為己任。拜會過程中，並且也誠摯邀請院長在7月25日一同走上凱道，發出捍衛食安最堅定的聲音！
「非常感謝韓院長當場慨然允諾！」蔣萬安說，有了院長的支持與挺身而出，這條守護國人健康與安全的道路，我們將走得更加穩健且充滿力量。「食安沒有妥協空間，我們一起為台灣的食安加油！ 」
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