相對論／造橋跟時間賽跑 天氣拚搏

造橋辛苦點滴在心。要跟工程時間賽跑、跟變化多端的天氣拚搏，張姓兄弟身上流露造橋人的浪漫情懷。

問：為什麼參與淡江大橋工程？

張慶成（以下簡稱哥）：故事要從一○六年開始說，有一家工程公司，他們想要標淡江大橋，找上我們。那時我就開始研究，研究愈深入愈覺得這座橋真的很難，尤其是那個吊裝工程更難。我就跟日本一間專門做海吊船的公司聯絡，問他們有沒有辦法能配合用海吊船的方式來吊淡江大橋鋼塊，日本公司來台灣三趟，看完就說吊裝一年的話要十七億，還有淡水河的淤沙問題很嚴重，太淺的話，吊裝大船進不來，我們還要幫日本公司出清沙的錢。

除了淤沙問題，還有颱風的問題，所以他們要我們找港口給日本公司避風港。哇！我算一算加起來超卅億，我就將這個價錢跟找我的廠商回報，日本加上我們自己施工成本要超過五十億，他一聽到這個數目就說不可能啦，淡江大橋總預算也才多少億，對方又說一次不可能啦。

兄弟獲推薦 專門做困難工程

這件事就沒有後續。可是我對淡江大橋，感覺冥冥中就很有緣，我愈研究就對它愈著迷，開始在想要怎麼施工，那個造橋的方向感的輪廓就愈來愈清楚。

中間停了兩年，到了一○八年，工信標到淡江大橋，那時我只知道有人標到了，一位朋友跟工信說，可以找建山的張家兄弟，他們兄弟檔專門在做困難的工程，哈哈哈，意思是別人不做的我們能做。

我不認識潘總、工信副總，所以，我認為應該是緣分，也是使命，我們兄弟跟淡江大橋有緣分。那時我信佛教，我去找師父提淡江大橋的事，師父說，不然你去問阿彌陀佛，我就去東林寺跟阿彌陀佛說，有一個淡江大橋是國際級大師設計的，這座橋很困難，而且還要蓋出很美感的藝術大橋，要用藝術品的工藝打造，弟子沒有智慧，請阿彌陀佛賜給我智慧，如果說這座橋是我們的使命，好，也沒有問題，懇請阿彌陀佛成就。

問完第二天，副總本來一周來一趟，後來每天都來，辦公室的小姐在樓下喊：老闆老闆，那個人又來了。就這樣，我這個人相信緣分。

後來我就去談了，因為兩年前我研究過這座橋，所以對淡江大橋有很深認識，見面後我就把我全部知道的分析給工信聽，對方看著我，你這麼了解哦！我就說，這題我在一○六年就考過啊，對方回，你真的有夠了解，啊你有沒有興趣。我說，你們去找大間有名的廠商啦，比如中鋼、長榮重工、春源那種大的鋼構廠，我們只是小工廠，淡江大橋又是這麼大的量體、難度這麼高，雖然我們有信心，但也會害怕，畢竟淡江大橋是世界級的工程。可是對方很堅決要給我們做。

水泥廠起家 曾參與建關渡大橋

話說回來，有人說人生的劇本生下來就寫好了，只是不能偷看，真的。我四十四年前關渡大橋就有參與，那時候做的是小小包工程，當年才廿幾歲。以前我們是做水泥廠的，我們東部有很多水泥廠，我們兄弟那時候就住在水泥廠做工程，像和平水泥廠我們做了滿多，做了十一年，我們的抗壓性、韌性都是在廠房工地磨練出來的，也磨出今天的技術。就這樣一頭栽進淡江大橋。

問：有建山不行到沒有建山不行的轉折？

哥：後來簽約了，簽約要驗廠，公路局就來驗，認為我們的規模不夠大、名氣不夠響，一直說，這家公司不行啊不行的，整整七個月，公路局還是希望換別的廠商做。但工信老闆說，只有建山敢做、會做。

我們就開始捲袖子做工，帶著大家往前衝那種精神，不怕苦不怕冷，職人的精神，那裡的空氣是黏的，流的汗是鹹的，有時候我從工地回來，身上都鹹鹹，這時政府才開始對我們刮目相看，說沒有建山不行。

我們很快就進入狀況，過程中看到我們很有責任感，工程品質又好，慢慢贏得政府與工信的信任，我們本來只負責橋體橋面板，安裝、路燈、橋塔都不是我們做，後來變成看到的鐵的全部要做，路燈、安裝也要我們來。

張慶宗（以下簡稱弟）：我拿到案子時，那個台船有來三個人，他們問，橋梁鼻孔你要怎麼做？我們台船可以幫忙，我說我們會想辦法，我們設計用滾壓式克服長度限制的機具，從這邊進去那邊出來，好像擠香腸，哈哈哈。淡江大橋困難在哪裡？它有六十八個節塊，沒有一塊是寬度一樣、角度一樣、弧度一樣、尺寸一樣，每一塊板就是這麼難，從頭難到尾，包括我們做路燈、橋塔鋼箱也都很難。

問：總經理談一下，一千多個在工地的日子？

弟：我都沒法回家過節，淡水氣候多變，下雨天還好，最糟就是風太大，有時風速相當於颱風等級，我回到宿舍躺下就睡著了，第二天鬧鐘都調四點十八分，跟移工不到五點就在工地上工，每天都這樣，變成習慣。我現在覺得，你一定要花比別人多的時間才能把整座橋連貫性做起來。