賴總統稱沒台獨問題 藍批自欺欺人

賴清德總統昨晚參加台灣玉山科技協會會員代表大會時，將台灣的進步歸功於個人努力、民主化與教育平權。他提到，當前台灣社會沒有台獨問題，只有確保國家主權、繼續維護自由人權生活的問題；不敢說百分之百，但絕大多數都是不願意接受共產黨統治，而要避免被共產黨統治，必然要捍衛國家主權，維護自由民主人權生活方式，這也是他身為總統最重要工作之一。

賴總統表示，一九九六年首次總統直選，當時中國發射飛彈跨越台灣領空，美國派出尼米茲號和獨立號兩艘航母在台海，讓台灣民主可持續進行；台灣人民以無比勇氣選出首任台灣總統，向國際社會宣示台灣是民主國家，人民是國家的主人，未來掌握在人民手上，沒有別人可以操縱，意義非凡。

國民黨文傳會主委陳以信回應表示，賴清德總統是在自欺欺人，台灣今天最大問題，就是賴總統推動「新兩國論」，民進黨拒絕廢除台獨黨綱，拒絕承認九二共識，導致兩岸互信盡失，官方溝通中斷，才讓台海戰雲密布，台灣的安全陷於未定之天。

陳以信說，台灣民主化是全體人民共同努力的結果，不是民進黨的政治專利；真正要守護台灣，不是靠升高對立、操作意識形態，而需要恢復兩岸交流、降低敵意、維持和平穩定，賴政府若繼續推動對抗路線，只會讓台灣承受更大的安全風險。