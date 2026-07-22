聽新聞
0:00 / 0:00

府：降速演習 不是斷網

聯合報／ 記者陳儷方周佑政張文馨／台北報導

今年城鎮韌性演習首度納入斷網演練，總統府發言人郭雅慧昨天表示，不是斷網，而是降速演習，針對大規模網路攻擊或突發天災，讓民眾有充分準備，其他民主國家也有這種通訊受阻的模擬演練。

郭雅慧指出，此次演練是採取網路降速方式，模擬天然災害、大規模網路攻擊等情境，演練將測試當行動通訊受到影響時，能否順利切換至固網、Wi-Fi及其他備援通訊方式，讓政府各部門及民眾熟悉應變流程，強化跨機關協調能力。

郭雅慧說，通訊演習不是台灣首創，日本、南韓、新加坡，以及歐盟等民主國家，都有針對斷電、網路攻擊等通訊受阻做演練模擬，這是民主國家提升韌性的普遍做法。

針對只有北部及中部納入手機斷網演習，郭雅慧表示，考慮手機的使用以及人口密度，中部及北部人口占七成三，手機的使用密度也最高，而且之前南部及離島因海底斷網及颱風災害而發生過通訊受阻的情形，已經發生過實際情境。她表示，這次是優先北部及中部，接下來還是會推廣全國，其他縣市也會納入演練範圍，循序漸進提升全國通訊韌性。

經濟部官員說，演習期間手機只剩下打電話及簡訊收發功能，其餘包括商業行政資訊、工商憑證與行動工商憑證及查詢等線上服務及國營事業機構官網、App、商城、加油站行動支付，例如中油pay、台塑pay等可能因網路環境調整而造成影響，請民眾多加運用固定網路、室內Wi-Fi。

城鎮韌性演習 郭雅慧 網路 總統府

延伸閱讀

漢光斷網演習 總統府：是降速不是斷網 民主國家普遍做法

8月全台14縣市降速演習 總統府：因應突發讓大家充分準備

城鎮韌性演習首納行動網路降速 110、119不受影響

演練手機降速30分 學者：民眾可思考隱蔽與聯繫方式

相關新聞

相對論／造橋跟時間賽跑 天氣拚搏

造橋辛苦點滴在心。要跟工程時間賽跑、跟變化多端的天氣拚搏，張姓兄弟身上流露造橋人的浪漫情懷。

相對論／張慶成：一輩子磨一座橋 張慶宗：萬噸鋼中琢細節

再漂亮的橋梁，需要精工細鑄的骨架才能撐起它的氣質美感。張慶宗跟張慶成說，別人說十年磨一劍，我們是一輩子磨一座橋。

相對論／職人的堅持

淡江大橋被視為橋梁藝術視覺的極品，兩位年紀都超過一甲子的兄弟張慶宗與張慶成，憑著「做工職人」一絲不茍的專注態度，打造出一座「曲線女王」的藝術之美的橋梁。兄弟說，辛苦一陣子、驕傲一輩子。

相對論／鋼鐵兄弟 打造淡江大橋一眼千年

淡江大橋工程是一座要照超音波的橋，建造期間，歐日先進國家專家看到大橋，第一眼發出「哇！」的讚美，它是台灣的驕傲。

府：降速演習 不是斷網

今年城鎮韌性演習首度納入斷網演練，總統府發言人郭雅慧昨天表示，不是斷網，而是降速演習，針對大規模網路攻擊或突發天災，讓民眾有充分準備，其他民主國家也有這種通訊受阻的模擬演練。

賴總統稱沒台獨問題 藍批自欺欺人

賴清德總統昨晚參加台灣玉山科技協會會員代表大會時，將台灣的進步歸功於個人努力、民主化與教育平權。他提到，當前台灣社會沒有台獨問題，只有確保國家主權、繼續維護自由人權生活的問題；不敢說百分之百，但絕大多數都是不願意接受共產黨統治，而要避免被共產黨統治，必然要捍衛國家主權，維護自由民主人權生活方式，這也是他身為總統最重要工作之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。