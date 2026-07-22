府：降速演習 不是斷網

今年城鎮韌性演習首度納入斷網演練，總統府發言人郭雅慧昨天表示，不是斷網，而是降速演習，針對大規模網路攻擊或突發天災，讓民眾有充分準備，其他民主國家也有這種通訊受阻的模擬演練。

郭雅慧指出，此次演練是採取網路降速方式，模擬天然災害、大規模網路攻擊等情境，演練將測試當行動通訊受到影響時，能否順利切換至固網、Wi-Fi及其他備援通訊方式，讓政府各部門及民眾熟悉應變流程，強化跨機關協調能力。

郭雅慧說，通訊演習不是台灣首創，日本、南韓、新加坡，以及歐盟等民主國家，都有針對斷電、網路攻擊等通訊受阻做演練模擬，這是民主國家提升韌性的普遍做法。

針對只有北部及中部納入手機斷網演習，郭雅慧表示，考慮手機的使用以及人口密度，中部及北部人口占七成三，手機的使用密度也最高，而且之前南部及離島因海底斷網及颱風災害而發生過通訊受阻的情形，已經發生過實際情境。她表示，這次是優先北部及中部，接下來還是會推廣全國，其他縣市也會納入演練範圍，循序漸進提升全國通訊韌性。

經濟部官員說，演習期間手機只剩下打電話及簡訊收發功能，其餘包括商業行政資訊、工商憑證與行動工商憑證及查詢等線上服務及國營事業機構官網、App、商城、加油站行動支付，例如中油pay、台塑pay等可能因網路環境調整而造成影響，請民眾多加運用固定網路、室內Wi-Fi。