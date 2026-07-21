快訊

調漲晶圓代工價格？日媒曝2027年再漲價10% 台積電官方說法來了

財神爺在等你？大樂透頭獎21連摃 這日拚8.2億元獎金

聽新聞
0:00 / 0:00

藍擬刪無人載具預算 內政部：增第一線人員執勤風險

中央社／ 台北21日電

國民黨立法院黨團提案請行政院暫停「無人載具產業發展統籌型計畫」，並減列今年度全數預算，內政部今天說，今年透過無人機升空搜索才救回遭馬太鞍溪山洪沖走的工地負責人。若計畫驟然停止，將提升第一線人員執勤風險，期盼立法院支持相關預算。

媒體報導，行政院推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計2025年至2030年投入新台幣442億元。但國民黨立法院黨團提案要求行政院暫停計畫，指該計畫預算編列浮編又灌水，編列在今年度各部會預算中的部分全數減列，待立法完成配合修正計畫內容後，再編列年度預算執行。

內政部晚間透過新聞稿表示，無人機廣泛運用在防救災、國土保育等內政業務，以今年6月花蓮馬太鞍溪水暴漲沖走工地負責人為例，就是透過裝載熱顯像儀與AI人形辨識的無人機升空搜索，才能及時救到人。內政部今年透過此計畫編列1.85億元預算，預計採購327架無人機，希望為民眾生命財產與國土保安、保育建立多層守護。

內政部指出，為推動無人機能廣泛運用於內政業務，目前已於「無人載具產業發展統籌型計畫」爭取編列3年6.2億元預算，預計採購636架無人機與相關服務，將規劃運用於防救災與國土監測、治安維護及培訓無人機飛手量能等3大領域。

首先在防救災與國土監測方面，內政部表示，複合型重大災害日益複雜，無人機將能有效運用於火場監控、水域救生、山域搜救等，深入第一線災害現場，協助掌握災情資訊與人命搜救情形，實質降低第一線消防人員生命傷亡風險。

針對治安維護，內政部說，目前已規劃運用無人機協助交通管理、安全維護、刑案偵防、山區失聯移工查察等，將可有效提升勤務效率、降低執勤風險。此外，無人機可應用於國家公園、濕地、國土資訊等測繪調查與監測，以推動國土保育、建立國土空間資訊，並可即時掌握山崩、土石流等潛在災害資訊。

培訓無人機飛手方面，內政部指出，目前已規劃在中央警察大學、替代役訓練及管理中心建立無人機飛手訓練場域，將培訓種子教官，以及替代役役男操作無人機技術，有效支援無人機多方位應用。

內政部強調，無人機能讓執勤人員在進入危險場域前，事先掌握資訊、評估風險並採取適當行動，相關計畫若驟然停止，將影響既定設備部署及專業人力培訓，也可能迫使第一線人員以更高風險方式執行任務。期盼立法院支持相關預算。

內政部 馬太鞍溪 無人機

延伸閱讀

藍要求刪無人載具預算 經部：衝擊逾267家供應鏈業者

喊話嚴審 在野擬統刪總預算600億

內政部辦台美人道援助應變培訓 建立國際協調機制

藍白無人機條例草案設罰則 法務部建議釐清疑義

相關新聞

總談判代表懸缺入CPTPP遙無期 國民黨團提案要求行政院改組經貿辦

我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進度停滯，值此同時行政院經貿談判辦公室發生霸凌，致前副總談判代表顏慧欣逝世，前總談判代表楊珍妮被認為應負主責。國民黨立院黨團提出主決議案，要求行政院應立即改組行政院經貿談判辦公室，並杜絕意識型態與官官相護惡習。

賴總統：台灣社會沒有台獨問題 絕大多數不願受共產黨統治

賴清德總統晚間參加台灣玉山科技協會會員代表大會時將台灣的進步歸功於個人努力、民主化與教育平權。他提到，當前台灣社會沒有台獨問題，只有確保國家主權、繼續維護自由人權生活的問題，多數人、不敢說百分之百，絕大多數都是不願意接受共產黨統治，要避免被共產黨統治，必然要捍衛國家主權，維護自由民主人權生活方式，這也是他身為總統最重要工作之一。

波蘭前總理率團訪台 林佳龍：共建韌性民主供應鏈

外交部長林佳龍21日上午陪同賴清德總統接見由歐洲議會歐洲民主之盾特別委員會（EUDS）議員、波蘭前總理詩朵（Beata Szydło）率領的波蘭籍保守黨團訪問團。林佳龍20日晚間也於外交部設宴歡迎訪團，並表示，台灣與波蘭雖面對不同挑戰，但同樣珍視自由、民主與人權，也因共同守護民主價值而成為彼此信賴的重要夥伴。

監院重查鄭南榕案、侯友宜未到院 蘇巧慧：未看報告無法評論

監察院公布鄭南榕案重新調查報告，認定當年行政機關行使公權力的目的及執行方式違反自由民主憲政秩序，而時任台北市警察局中山分局刑事組長、現任新北市長侯友宜獲邀到院說明，但未出席。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天表示，監察權獨立行使，自己尚未看到完整報告，因此不清楚內容、無法評論。

民眾黨團提案今年度總預算統刪592億元 朝野立委共提1763案待黨團協商

今年度總預算尚未通過國會審議，立法院力拚本會期完成三讀程序，民眾黨團提案統刪592億6400萬元，大陸地區旅費、國外旅費及出國教育訓練費、特別費、委辦費及一般事務費，還有媒體政策及業務宣導費等，其中特別費、媒宣傳費均刪減60%。

翁曉玲提案凍結卓榮泰薪水 綠委：滿腦子充滿惡意杯葛的政治操作

國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰9月到12月的薪水，稱依法編列預算、依法副署法律、依法提名相關的人事案，如果都做不到，就是「尸位素餐」，根本不配當行政院長。民進黨立委許智傑說，藍白兩黨的「翁曉玲們」不理性審預算，反而滿腦子充滿惡意杯葛的政治操作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。