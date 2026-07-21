藍擬刪無人載具預算 內政部：增第一線人員執勤風險

國民黨立法院黨團提案請行政院暫停「無人載具產業發展統籌型計畫」，並減列今年度全數預算，內政部今天說，今年透過無人機升空搜索才救回遭馬太鞍溪山洪沖走的工地負責人。若計畫驟然停止，將提升第一線人員執勤風險，期盼立法院支持相關預算。

媒體報導，行政院推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計2025年至2030年投入新台幣442億元。但國民黨立法院黨團提案要求行政院暫停計畫，指該計畫預算編列浮編又灌水，編列在今年度各部會預算中的部分全數減列，待立法完成配合修正計畫內容後，再編列年度預算執行。

內政部晚間透過新聞稿表示，無人機廣泛運用在防救災、國土保育等內政業務，以今年6月花蓮馬太鞍溪水暴漲沖走工地負責人為例，就是透過裝載熱顯像儀與AI人形辨識的無人機升空搜索，才能及時救到人。內政部今年透過此計畫編列1.85億元預算，預計採購327架無人機，希望為民眾生命財產與國土保安、保育建立多層守護。

內政部指出，為推動無人機能廣泛運用於內政業務，目前已於「無人載具產業發展統籌型計畫」爭取編列3年6.2億元預算，預計採購636架無人機與相關服務，將規劃運用於防救災與國土監測、治安維護及培訓無人機飛手量能等3大領域。

首先在防救災與國土監測方面，內政部表示，複合型重大災害日益複雜，無人機將能有效運用於火場監控、水域救生、山域搜救等，深入第一線災害現場，協助掌握災情資訊與人命搜救情形，實質降低第一線消防人員生命傷亡風險。

針對治安維護，內政部說，目前已規劃運用無人機協助交通管理、安全維護、刑案偵防、山區失聯移工查察等，將可有效提升勤務效率、降低執勤風險。此外，無人機可應用於國家公園、濕地、國土資訊等測繪調查與監測，以推動國土保育、建立國土空間資訊，並可即時掌握山崩、土石流等潛在災害資訊。

培訓無人機飛手方面，內政部指出，目前已規劃在中央警察大學、替代役訓練及管理中心建立無人機飛手訓練場域，將培訓種子教官，以及替代役役男操作無人機技術，有效支援無人機多方位應用。

內政部強調，無人機能讓執勤人員在進入危險場域前，事先掌握資訊、評估風險並採取適當行動，相關計畫若驟然停止，將影響既定設備部署及專業人力培訓，也可能迫使第一線人員以更高風險方式執行任務。期盼立法院支持相關預算。