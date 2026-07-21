歡迎帛琉副總統訪台 蕭副總統出席晚宴致贈伴手禮

賴清德總統晚間參加台灣玉山科技協會會員代表大會時將台灣的進步歸功於個人努力、民主化與教育平權。他提到，當前台灣社會沒有台獨問題，只有確保國家主權、繼續維護自由人權生活的問題，多數人、不敢說百分之百，絕大多數都是不願意接受共產黨統治，要避免被共產黨統治，必然要捍衛國家主權，維護自由民主人權生活方式，這也是他身為總統最重要工作之一。

2026-07-21 19:33