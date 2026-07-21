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歡迎帛琉副總統訪台 蕭副總統出席晚宴致贈伴手禮
副總統蕭美琴今天晚間出席晚宴帛琉副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）活動，歡迎歐宜樓及訪賓來台；雙方並就台帛雙邊關係交換意見，期盼兩國邦誼更加穩固長久，並共同促進印太地區的和平、繁榮與永續發展。
總統府發布新聞稿指出，蕭副總統日晚間出席晚宴歐宜樓活動，包括嘉義縣長翁章梁、立法委員陳冠廷、蔡易餘、鍾佳濱等人都出席。
蕭副總統首先歡迎歐宜樓及訪賓來台，晚宴中，副總統再度感謝帛琉政府在她6月訪問帛琉時的熱情款待，祝福歐宜樓在台灣參訪及出席相關活動一切順利。
雙方並就台帛雙邊關係交換意見，期盼兩國邦誼更加穩固長久，並共同促進印太地區的和平、繁榮與永續發展。
隨後，蕭副總統致贈台灣特色伴手禮南投紙纖針織帽給歐宜樓，晚宴氣氛熱絡愉快。
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