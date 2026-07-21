快訊

台積電傳漲價、ADR大漲 台指期夜盤再反彈

家人突倒下中風還是腦出血？醫示警千萬別做4事：躺下保持「活命姿態」

海軍屋頂型太陽能光電爆弊案 前海軍副參謀長涉貪收押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

林佳龍會亞總新任總會長 盼深化友邦關係創經濟效益

中央社／ 台北21日電

外交部林佳龍今天接見亞總新任總會長俞秀霞時表示，上任來率領企業出訪時感受到各國對台灣高度肯定，將與友邦、理念相近國深化夥伴關係，創造多層次經濟效益；俞秀霞表示，感謝外交部長期支持海外台商發展。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍今天在外交部接見第34屆亞洲台灣商會聯合總會（亞總）新任總會長俞秀霞，國策顧問林凱民、王政松等人陪同與會。

林佳龍表示，外交部積極推動以大帶小、公私協力、軟硬兼施、內外循環的總合外交政策，由大型企業攜手中小企業，打造「新國際雁行聯合艦隊」，共同拓展全球市場。自上任以來率領企業訪問世界各國，深刻感受到各國高度肯定台灣的科技實力與供應鏈優勢，也期待台灣協助當地建立產業聚落，帶動經濟成長與產業升級，創造互利共榮的新合作模式。

林佳龍並分享「三層商機理論」，表示台灣與友邦及理念相近國家合作共同打造產業聚落，不僅能深化雙方夥伴關係，也將創造多層次經濟效益。第一層為半導體、AI、資料中心等核心科技產業；第二層為基礎建設；第三層涵蓋醫療、教育、金融、交通、餐飲、零售等生活服務產業。從科技到民生、從大型企業到中小企業，將共享台灣產業全球布局所帶來的發展機會。

俞秀霞表示，感謝外交部長期支持海外台商發展；亞總未來將秉持服務台商的宗旨，凝聚亞洲各地台商力量，積極配合政府推動經貿外交，協助台灣拓展國際合作契機，並期盼與外交部持續密切合作，共同深化台灣與亞洲各國的經貿交流及夥伴關係。

外交部說明，亞總第33屆第3次理監事聯席會議甫於15日至17日在台中舉行，外交部主任秘書甄國清15日代表出席開幕典禮，常務次長葛葆萱16日宴請新任亞總幹部及成員，就海外台商發展及拓展國際合作等議題交換意見。

林佳龍 中小企業 外交部

延伸閱讀

波蘭前總理率團訪台 林佳龍：共建韌性民主供應鏈

林佳龍：威權主義擴張 台歐盟應合作提升民主韌性

外交部辦碳索營促國際減量合作 11友邦官員來台響應

加拿大省議員、學者團訪台 外交部盼共建民主供應鏈

相關新聞

賴總統：台灣社會沒有台獨問題 絕大多數不願受共產黨統治

賴清德總統晚間參加台灣玉山科技協會會員代表大會時將台灣的進步歸功於個人努力、民主化與教育平權。他提到，當前台灣社會沒有台獨問題，只有確保國家主權、繼續維護自由人權生活的問題，多數人、不敢說百分之百，絕大多數都是不願意接受共產黨統治，要避免被共產黨統治，必然要捍衛國家主權，維護自由民主人權生活方式，這也是他身為總統最重要工作之一。

總談判代表懸缺入CPTPP遙無期 國民黨團提案要求行政院改組經貿辦

我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進度停滯，值此同時行政院經貿談判辦公室發生霸凌，致前副總談判代表顏慧欣逝世，前總談判代表楊珍妮被認為應負主責。國民黨立院黨團提出主決議案，要求行政院應立即改組行政院經貿談判辦公室，並杜絕意識型態與官官相護惡習。

波蘭前總理率團訪台 林佳龍：共建韌性民主供應鏈

外交部長林佳龍21日上午陪同賴清德總統接見由歐洲議會歐洲民主之盾特別委員會（EUDS）議員、波蘭前總理詩朵（Beata Szydło）率領的波蘭籍保守黨團訪問團。林佳龍20日晚間也於外交部設宴歡迎訪團，並表示，台灣與波蘭雖面對不同挑戰，但同樣珍視自由、民主與人權，也因共同守護民主價值而成為彼此信賴的重要夥伴。

監院重查鄭南榕案、侯友宜未到院 蘇巧慧：未看報告無法評論

監察院公布鄭南榕案重新調查報告，認定當年行政機關行使公權力的目的及執行方式違反自由民主憲政秩序，而時任台北市警察局中山分局刑事組長、現任新北市長侯友宜獲邀到院說明，但未出席。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天表示，監察權獨立行使，自己尚未看到完整報告，因此不清楚內容、無法評論。

民眾黨團提案今年度總預算統刪592億元 朝野立委共提1763案待黨團協商

今年度總預算尚未通過國會審議，立法院力拚本會期完成三讀程序，民眾黨團提案統刪592億6400萬元，大陸地區旅費、國外旅費及出國教育訓練費、特別費、委辦費及一般事務費，還有媒體政策及業務宣導費等，其中特別費、媒宣傳費均刪減60%。

翁曉玲提案凍結卓榮泰薪水 綠委：滿腦子充滿惡意杯葛的政治操作

國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰9月到12月的薪水，稱依法編列預算、依法副署法律、依法提名相關的人事案，如果都做不到，就是「尸位素餐」，根本不配當行政院長。民進黨立委許智傑說，藍白兩黨的「翁曉玲們」不理性審預算，反而滿腦子充滿惡意杯葛的政治操作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。