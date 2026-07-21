林佳龍會亞總新任總會長 盼深化友邦關係創經濟效益

外交部長林佳龍今天接見亞總新任總會長俞秀霞時表示，上任來率領企業出訪時感受到各國對台灣高度肯定，將與友邦、理念相近國深化夥伴關係，創造多層次經濟效益；俞秀霞表示，感謝外交部長期支持海外台商發展。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍今天在外交部接見第34屆亞洲台灣商會聯合總會（亞總）新任總會長俞秀霞，國策顧問林凱民、王政松等人陪同與會。

林佳龍表示，外交部積極推動以大帶小、公私協力、軟硬兼施、內外循環的總合外交政策，由大型企業攜手中小企業，打造「新國際雁行聯合艦隊」，共同拓展全球市場。自上任以來率領企業訪問世界各國，深刻感受到各國高度肯定台灣的科技實力與供應鏈優勢，也期待台灣協助當地建立產業聚落，帶動經濟成長與產業升級，創造互利共榮的新合作模式。

林佳龍並分享「三層商機理論」，表示台灣與友邦及理念相近國家合作共同打造產業聚落，不僅能深化雙方夥伴關係，也將創造多層次經濟效益。第一層為半導體、AI、資料中心等核心科技產業；第二層為基礎建設；第三層涵蓋醫療、教育、金融、交通、餐飲、零售等生活服務產業。從科技到民生、從大型企業到中小企業，將共享台灣產業全球布局所帶來的發展機會。

俞秀霞表示，感謝外交部長期支持海外台商發展；亞總未來將秉持服務台商的宗旨，凝聚亞洲各地台商力量，積極配合政府推動經貿外交，協助台灣拓展國際合作契機，並期盼與外交部持續密切合作，共同深化台灣與亞洲各國的經貿交流及夥伴關係。

外交部說明，亞總第33屆第3次理監事聯席會議甫於15日至17日在台中舉行，外交部主任秘書甄國清15日代表出席開幕典禮，常務次長葛葆萱16日宴請新任亞總幹部及成員，就海外台商發展及拓展國際合作等議題交換意見。