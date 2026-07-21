接見美師生團 江啟臣：台灣應積極參與國際安全對話

立法院副院長江啟臣今天接見「美國喬治亞理工學院師生團」表示，台灣雖未能參與聯合國及部分國際安全對話機制，但作為全球半導體供應鏈的重要成員，應積極參與國際及區域安全對話，共同提升供應鏈韌性，促進全球安全合作。

江啟臣今天接見「美國喬治亞理工學院師生團」，立法院指出，江啟臣因另有公務，活動開始時先由國民黨立委陳永康主持，並由國民黨立委陳菁徽、牛煦庭及葛如鈞一同與訪團交流。

江啟臣隨後抵達會場，首先向訪團表達誠摯歡迎，並表示，台灣高度重視安全與韌性議題，雖然朝野政黨在部分政策上立場不同，但對於維護國家安全、促進台海和平穩定及深化區域合作，均具有高度共識。台灣除持續強化自我防衛能力外，也積極與美國、歐洲及印太各國深化合作。

江啟臣指出，台灣雖未能參與聯合國及部分國際安全對話機制，但作為全球半導體供應鏈的重要成員，應積極參與國際及區域安全對話，共同提升供應鏈韌性，促進全球安全合作。

他表示，立法院將持續透過國會外交深化與民主夥伴交流，增進國際社會對台灣民主制度及社會韌性的瞭解，期盼雙方未來持續深化互動，共同促進區域和平與繁榮，並祝福訪團在台交流順利、收穫豐碩。

喬治亞理工學院教授林坤達（Dalton Lin）感謝立法院安排此次交流，並向與會立委介紹喬治亞理工學院東亞海外研習計畫。該計畫以「地緣政治緊張與社會韌性」為主題，希望透過拜會立法院，瞭解台灣在國防、安全、科技及社會韌性等議題上的政策思維。

林坤達表示，立法院代表台灣多元民意，透過與不同背景立委交流，有助學生更全面瞭解台灣民主政治運作、社會韌性及印太區域安全情勢，使此次研習交流更具意義。