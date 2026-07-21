快訊

二伯HAHABABY涉抄襲爆不停！他揭YouTuber界「無人聲援蔡阿嘎」3大原因

政院食安修法...盧秀燕：修法不該那麼粗糙 連法務部都有很多疑問

美軍打贏每一仗卻輸掉伊朗戰爭！中情局前分析師：給北京上了3課

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：台灣社會沒有台獨問題 絕大多數不願受共產黨統治

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統（左）晚間參加台灣玉山科技協會會員代表大會，與理事長童子賢（右）同台。記者張文馨／攝影
賴清德總統（左）晚間參加台灣玉山科技協會會員代表大會，與理事長童子賢（右）同台。記者張文馨／攝影

賴清德總統晚間參加台灣玉山科技協會會員代表大會時將台灣的進步歸功於個人努力、民主化與教育平權。他提到，當前台灣社會沒有台獨問題，只有確保國家主權、繼續維護自由人權生活的問題，多數人、不敢說百分之百，絕大多數都是不願意接受共產黨統治，要避免被共產黨統治，必然要捍衛國家主權，維護自由民主人權生活方式，這也是他身為總統最重要工作之一。

談到台灣民主化成果，賴總統先談到民進黨創黨40周年，再談台灣總統直選30周年。他引用民進黨創黨秘書長黃爾璇在日記裡所說，自己就像希臘神話中的普羅米修斯，盜天火給人類大放光明，明知會觸怒天神，但仍然在所不惜；40年來，民進黨從街頭運動、反對運動、基層，到中央執政，民進黨非常珍惜，跟大家共同努力的結果。

賴總統回顧1996年首次總統直選，當時中國發射飛彈跨越台灣領空，美國派出尼米茲號和獨立號兩艘航母在台海，讓台灣民主可持續進行；台灣人民以無比勇氣選出首任台灣總統，向國際社會宣示台灣是民主國家，人民是國家的主人，未來掌握在人民手上，沒有別人可以插手，意義非凡。

賴總統指出，總統直選讓民進黨在國家定位做出調整，通過1999年的「台灣前途決議文」，內容為台灣已經是一個主權獨立的國家，憲法上名字叫中華民國，主權和中華人民共和國互不隸屬，前途必須由台灣人民決定；這也是時任總統蔡英文在2021年國慶演說所講的4個堅持的原始，4個堅持為堅持民主憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞，且堅持台灣前途必須由2300萬人民決定；大約2、3個月後，台灣社會的民調顯示八成民眾、不分黨派大致贊成4個堅持。

賴總統接著說，2004年民進黨又通過了「族群多元國家一體決議文」；意思是說，在台灣，不管先來後到、族群差別，只要認同台灣這塊土地就是國家的主人，國家一體決議文說的是，每一個人生活環境不一樣，接受的文化內涵也不一樣，所以不管是中華民國認同或台灣認同，都要互相尊重，因為彼此都是一樣的，內涵都是台澎金馬2300萬人。

賴總統表示，民進黨通過台灣前途決議文是要解決國家認同的問題所造成的社會分歧，族群多元國家一體決議文要解決族群分歧造成社會不安的問題；換句話說，民進黨的這些前輩一直都希望團結國家，讓國家可以團結共同努力，讓國家可以持續發展下去。

賴總統表示，「當前台灣社會沒有台獨的問題，只有我們確保國家主權，繼續維護自由民主人權生活的問題。多數人不敢說百分之百，而是絕大多數都是不願意接受共產黨統治，如果要避免接受共產黨統治，必然是要捍衛國家主權、維護自由民主人權的生活方式。這也是我身為總統最重要的工作之一。」

台灣玉山科技協會理事長童子賢則表示，最近幾年台灣經濟表現屢創佳績，如果用人口2000萬以上的國家來對應瑞士洛桑管理學院的排行，台灣近年來都是全球第一；他說，台灣產業界不是一團散沙，藉由這個平台來分享知識與友誼。

賴總統抵達活動現場時被媒體問到，台北市長蔣萬安要求行政院長卓榮泰為致癌油事件下台負責，賴總統沒有回應。

台獨 共產黨 賴清德

延伸閱讀

賴總統：攜手波蘭打造民主供應鏈 因應威權擴張

民進黨全代會 卓揆：拒毀憲亂政法案入政院

賴清德全代會喊「三原則」國民黨：民進黨反話大會待民如仇

杯麵老師宣布退民進黨！嘆「理性討論空間小」：不同意見易被貼標籤

相關新聞

監院重查鄭南榕案、侯友宜未到院 蘇巧慧：未看報告無法評論

監察院公布鄭南榕案重新調查報告，認定當年行政機關行使公權力的目的及執行方式違反自由民主憲政秩序，而時任台北市警察局中山分局刑事組長、現任新北市長侯友宜獲邀到院說明，但未出席。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天表示，監察權獨立行使，自己尚未看到完整報告，因此不清楚內容、無法評論。

總談判代表懸缺入CPTPP遙無期 國民黨團提案要求行政院改組經貿辦

我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進度停滯，值此同時行政院經貿談判辦公室發生霸凌，致前副總談判代表顏慧欣逝世，前總談判代表楊珍妮被認為應負主責。國民黨立院黨團提出主決議案，要求行政院應立即改組行政院經貿談判辦公室，並杜絕意識型態與官官相護惡習。

否認赴美傳聞、與蔣盧有心結 鄭麗文：哪來那麼多結？

國民黨全代會725登場，有黨代表擬提案，未來由總統當選人接任黨主席，若敗選則即刻啟動黨魁改選；但傳出黨中央施壓撤案。國民黨主席鄭麗文今天表示，這次黨代表提案不多，經她了解，確有黨代表想提案，最後因連署人數不夠未能成案。她也否認10月要再赴美的傳聞，強調目前沒有任何出國的規畫。

賴總統推就學就業博覽會 向百大企業募款笑稱「別說董事長不在」

賴清德總統晚間參加台灣玉山科技協會會員代表大會時說，他準備舉辦就學就業博覽會，邀請台灣前百大企業家慷慨捐贈獎學金，來鼓勵外國人才赴台求學、留台工作，美國之所以不斷強大就是因為有各國人才加入，這項計畫將可以滿足當前的人才需求，還可以壯大台灣發展。

賴總統：台灣社會沒有台獨問題 絕大多數不願受共產黨統治

賴清德總統晚間參加台灣玉山科技協會會員代表大會時將台灣的進步歸功於個人努力、民主化與教育平權。他提到，當前台灣社會沒有台獨問題，只有確保國家主權、繼續維護自由人權生活的問題，多數人、不敢說百分之百，絕大多數都是不願意接受共產黨統治，要避免被共產黨統治，必然要捍衛國家主權，維護自由民主人權生活方式，這也是他身為總統最重要工作之一。

藍營批蘇巧慧毒油議題「神隱21天」 蘇辦：每天公開行程、從不逃避

近期毒油事件延燒，國民黨新北市議員呂家愷、板橋區市議員參選人鄧凱勛及大新店區市議員參選人游皓麟今開記者會，批評民進黨新北市長參選人蘇巧慧及其陣營面對食安爭議「避答、揮答又亂答」，未監督中央，邀請蘇巧慧25日上凱道反毒油。蘇競辦回應，蘇巧慧幾乎每天都有公開行程，遇問題從不逃避，並主張中央、地方合作，從油品上游到下游加強稽查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。