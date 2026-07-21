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外交部敦促泰國應珍視台泰情誼 切勿配合中國打壓

中央社／ 台北21日電

外交部今天表示，泰國與中國聯合聲明貶損台灣主權，嚴重悖離事實，對中方散播不實論述表達強烈抗議，另對泰方罔顧事實、扈從中國感到失望與遺憾；並重申兩岸互不隸屬，敦促泰方應珍視兩國長久情誼，切勿持續配合中國打壓。

根據中國外交部官網，泰國總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）於18日在中國會晤習近平後，雙方發布「中華人民共和國政府和泰王國政府關於面向繁榮中泰命運共同體的聯合聲明」，稱台灣是中國領土不可分割的一部分，並堅定支持中國和平統一大業，不支持任何形式的「台獨」，並稱泰方支持中國的「一國兩制」政策。

外交部下午發布新聞稿指出，該聲明相關文字嚴重悖離事實，外交部對中國政府一再散播貶損台灣主權的不實論述，表達強烈抗議並予嚴正譴責，另對泰國政府罔顧事實，扈從中國貶抑台灣主權地位的作為感到失望及遺憾。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，絕不容忍中國屢藉雙邊聲明散播不實言論，妄圖以認知戰片面改變現狀。台泰雙方在商貿及人員往來關係密切，台灣方敦促泰方應珍視兩國長久情誼，切勿持續配合中國打壓，否則包括泰國自身在內，終將成為中國破壞區域和平穩定的受害者。

外交部 泰國 中方

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