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林佳龍：威權主義擴張 台歐盟應合作提升民主韌性

中央社／ 台北21日電

波蘭前總理席多率團訪台，外交部長林佳龍表示，面對威權主義擴張、複合式威脅及跨國鎮壓等挑戰，台灣與歐盟應持續深化合作提升民主韌性；席多說，台灣是歐盟重要理念相近夥伴。

外交部下午發布新聞稿指出，林佳龍20日晚間設宴歡迎由歐洲議會歐洲民主之盾（EUDS）特別委員會議員暨波蘭前總理席多（Beata Szydło，另譯：詩朵）率領的「歐洲議會波蘭籍保守黨團議員團」，席間就台歐經貿投資、台波半導體合作、青年學術交流及烏克蘭重建等議題交換意見。

林佳龍致詞表示，感謝歐洲議會長期透過多項決議、報告及跨黨派合作，支持台灣民主發展及國際參與，並多次重申維護台海和平穩定的重要性。面對威權主義擴張、複合式威脅及跨國鎮壓等挑戰，台灣與歐盟應持續深化合作，攜手提升民主韌性，共同維護以規則為基礎的國際秩序。

林佳龍提到，今年6月率團訪問波蘭出席「2026年歐洲台灣形象展」，並見證台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）宣布將弗羅茨瓦夫（Wrocław）都會區米恩基尼亞（Miękinia）列為TEEMA科學園區優先選址對象，期盼台灣持續發揮全球非紅供應鏈重要夥伴角色，攜手歐洲議會與波蘭等理念相近國家深化科技創新、安全防衛等領域合作，進一步深化台歐夥伴關係。

席多表示，台灣是歐盟重要理念相近夥伴，面對地緣政治情勢快速變化，民主國家更應攜手提升安全及經濟韌性。歐洲議會近期通過「有關變動中之東亞地緣政治局勢及需強化與區域內理念相近夥伴合作之政策建議」報告案，呼籲歐盟深化與台灣等可信賴民主夥伴的合作，再次重申維護台海和平穩定的重要性。

席多並讚揚台灣在民主治理、永續發展及科技創新成果卓著，認為雙方在高科技、人工智慧及學術等領域合作潛力深厚，返國後將持續推動歐盟與台灣在各領域的合作。

歐盟 林佳龍 歐洲議會

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