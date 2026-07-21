波蘭前總理率團訪台 林佳龍：共建韌性民主供應鏈

外交部長林佳龍21日上午陪同賴清德總統接見由歐洲議會歐洲民主之盾特別委員會（EUDS）議員、波蘭前總理詩朵（Beata Szydło）率領的波蘭籍保守黨團訪問團。林佳龍20日晚間也於外交部設宴歡迎訪團，並表示，台灣與波蘭雖面對不同挑戰，但同樣珍視自由、民主與人權，也因共同守護民主價值而成為彼此信賴的重要夥伴。

林佳龍轉述，於20日晚宴中，詩朵議員提到，「無論是台灣或波蘭的歷史，都告訴我們，自由民主得來並不容易。」她也表示，「台灣的未來應以和平方式解決，不應訴諸武力，更應尊重台灣人民的意願。」林佳龍表示，台灣面對的挑戰雖然與波蘭不盡相同，但對自由民主的珍惜，以及面對困難時不放棄的精神，讓兩國彼此惺惺相惜，而這樣的支持，也讓台灣深刻感受到在守護民主的道路上並不孤單。

林佳龍表示，「波蘭是台歐合作版圖中的關鍵拼圖，也是台灣深化與歐洲合作的重要夥伴。」賴清德總統於21日接見時也強調，台灣將持續與波蘭及理念相近的民主夥伴深化合作，在人工智慧、半導體、無人機及綠色能源等關鍵領域攜手創新，共同打造更安全、更具韌性的民主供應鏈。

林佳龍指出，歐洲議會長期支持台灣民主發展、國際參與及台海和平穩定，他也向訪團表達誠摯感謝，並分享今年6月率領台灣產業考察團前往波蘭華沙，出席「2026歐洲台灣形象展」的成果。林佳龍表示，訪問波蘭期間，他也見證台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）宣布，波蘭的米恩基尼亞（Miękinia）將成為「TEEMA科技園區」優先選址地點，未來將聚焦人工智慧資料中心、智慧城市及電動車三大領域，象徵台波產業合作正邁向長期布局的新階段。

林佳龍指出，台灣擁有科技、製造與創新的實力，波蘭則具有重要的戰略位置、產業基礎及人才。當彼此優勢相互結合，不僅能創造雙邊商機，也將為歐洲再工業化、可信賴的民主供應鏈及區域安全韌性注入新的動能。林佳龍最後表示，相信台灣與波蘭及更多歐洲夥伴的合作將持續深化，共同為世界繁榮貢獻更多力量。