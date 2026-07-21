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波蘭前總理率團訪台 林佳龍：共建韌性民主供應鏈

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍21日上午陪同賴清德總統接見由歐洲議會歐洲民主之盾特別委員會議員、波蘭前總理詩朵率領的波蘭籍保守黨團訪問團。圖／截自林佳龍臉書
外交部長林佳龍21日上午陪同賴清德總統接見由歐洲議會歐洲民主之盾特別委員會議員、波蘭前總理詩朵率領的波蘭籍保守黨團訪問團。圖／截自林佳龍臉書

外交部林佳龍21日上午陪同賴清德總統接見由歐洲議會歐洲民主之盾特別委員會（EUDS）議員、波蘭前總理詩朵（Beata Szydło）率領的波蘭籍保守黨團訪問團。林佳龍20日晚間也於外交部設宴歡迎訪團，並表示，台灣與波蘭雖面對不同挑戰，但同樣珍視自由、民主與人權，也因共同守護民主價值而成為彼此信賴的重要夥伴。

林佳龍轉述，於20日晚宴中，詩朵議員提到，「無論是台灣或波蘭的歷史，都告訴我們，自由民主得來並不容易。」她也表示，「台灣的未來應以和平方式解決，不應訴諸武力，更應尊重台灣人民的意願。」林佳龍表示，台灣面對的挑戰雖然與波蘭不盡相同，但對自由民主的珍惜，以及面對困難時不放棄的精神，讓兩國彼此惺惺相惜，而這樣的支持，也讓台灣深刻感受到在守護民主的道路上並不孤單。

林佳龍表示，「波蘭是台歐合作版圖中的關鍵拼圖，也是台灣深化與歐洲合作的重要夥伴。」賴清德總統於21日接見時也強調，台灣將持續與波蘭及理念相近的民主夥伴深化合作，在人工智慧、半導體、無人機及綠色能源等關鍵領域攜手創新，共同打造更安全、更具韌性的民主供應鏈。

林佳龍指出，歐洲議會長期支持台灣民主發展、國際參與及台海和平穩定，他也向訪團表達誠摯感謝，並分享今年6月率領台灣產業考察團前往波蘭華沙，出席「2026歐洲台灣形象展」的成果。林佳龍表示，訪問波蘭期間，他也見證台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）宣布，波蘭的米恩基尼亞（Miękinia）將成為「TEEMA科技園區」優先選址地點，未來將聚焦人工智慧資料中心、智慧城市及電動車三大領域，象徵台波產業合作正邁向長期布局的新階段。

林佳龍指出，台灣擁有科技、製造與創新的實力，波蘭則具有重要的戰略位置、產業基礎及人才。當彼此優勢相互結合，不僅能創造雙邊商機，也將為歐洲再工業化、可信賴的民主供應鏈及區域安全韌性注入新的動能。林佳龍最後表示，相信台灣與波蘭及更多歐洲夥伴的合作將持續深化，共同為世界繁榮貢獻更多力量。

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