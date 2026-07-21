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監院重查鄭南榕案、侯友宜未到院 蘇巧慧：未看報告無法評論

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今表示，針對鄭南榕案，因尚未看到完整報告，無法評論，並強調競選仍將維持陽光、正面的路線。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今表示，針對鄭南榕案，因尚未看到完整報告，無法評論，並強調競選仍將維持陽光、正面的路線。記者張策／攝影

監察院公布鄭南榕案重新調查報告，認定當年行政機關行使公權力的目的及執行方式違反自由民主憲政秩序，而時任台北市警察局中山分局刑事組長、現任新北市長侯友宜獲邀到院說明，但未出席。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天表示，監察權獨立行使，自己尚未看到完整報告，因此不清楚內容、無法評論。

蘇巧慧今天下午出席捷運土城樹林線工程視察，媒體聯訪時被問到監察院調查報告及侯友宜未到院說明一事。

監察院20日公布調查報告指出，鄭南榕當年因公開主張台灣獨立及刊登「台灣新憲法草案」，遭以叛亂相關罪名追訴，最終於警方進入雜誌社拘捕時自焚身亡。監委調查認為，當時行政機關為鞏固威權統治而行使公權力，目的與執行方式明顯違反比例原則，屬威權統治時期違反自由民主憲政秩序的不法行為。

報告並指出，監委調閱442宗、超過10萬頁相關檔案，並曾約請前台北地院法官薛松雨及侯友宜到院說明，但兩人均未出席。監察院認為，本案國家不法侵害應納入平復及賠償範圍，並協助受害者家屬依規定尋求賠償。

蘇巧慧表示，台灣是民主憲政國家，監察權有其獨立性，「我們沒有看到報告，所以不清楚，無法評論。」

她說，就自己的競選策略而言，這段時間仍堅持以陽光、正面的態度，向市民報告政見與願景，如同今天說明親子政策一樣，提出未來新北市的發展方向。

蘇巧慧也點名民進黨新北市議員參選人高乃芸、吳昇翰，以及爭取連任的議員廖宜琨、卓冠廷、彭一書，表示民進黨新北團隊都會向市民報告政策，讓大家看見團隊以正面態度爭取服務市民的機會。

侯友宜今天則回應，他過去已多次對鄭南榕事件作出說明，不希望類似悲劇再次發生；國民黨新北市長參選人李四川則質疑，事件時隔多年又在選舉期間被提出，並反問蘇巧慧是否同意民進黨「追殺侯市長」。

鄭南榕 蘇巧慧 侯友宜

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