加拿大省議員、學者團訪台 外交部盼共建民主供應鏈

加拿大紐布朗斯威克省議員團訪台，外交部政次吳志中表示，將持續深化與加拿大在各領域實質合作，共同打造具韌性的民主供應鏈；外交部政次陳明祺接待加拿大學者團時則說，台加是經濟產業結構互補的天然夥伴，期盼持續深化關係。

外交部今天透過新聞稿指出，吳志中於20日晚宴款待加拿大紐布朗斯威克省議員訪問團一行6人，代表政府誠摯歡迎訪團到訪，雙方並就台海情勢、民主韌性與區域安全等議題進行交流。

吳志中致詞表示，台灣近年經濟表現亮眼，展現強勁韌性，不僅在貿易、資本市場等表現均不亞於20國集團（G20）等主要經濟體，更於今年美國智庫傳統基金會發布的「經濟自由度指數」中名列全球第5，顯示台灣健全的經商環境與經濟活力深獲國際肯定。

吳志中強調，台灣將持續深化與加拿大等理念相近夥伴在各領域的實質合作，共同打造具韌性的民主供應鏈，攜手促進國際社會的繁榮與穩定。

訪團團長暨紐布朗斯威克省議會副議長波克（Benoît Bourque，另譯：布爾克）致詞高度肯定台灣在地緣戰略、多元文化與經貿發展上的獨特地位，並表示非常期待能將此行交流成果攜回加拿大，進一步拓展並深化台加雙邊關係。

此外，陳明祺於20日午宴款待加拿大智庫學者訪問團，席間就台加關係、經貿合作、資訊安全及教育交流等各領域合作交換意見。

陳明祺致詞感謝加拿大近年在七大工業國集團（G7）等國際場域，支持台海和平穩定，並表示台加共享民主價值，更是經濟產業結構互補的天然夥伴，期盼雙方持續深化關係。帕爾默加拿大領導力學院院長暨愛德華王子島大學客座教授柯林斯（JeffreyFrancis Collins）表示，盼深入瞭解台灣政經及社會發展，並建立長期交流合作。

外交部說明，加拿大智庫學者訪問團成員來自魁北克大學蒙特婁分校、卑詩大學及蒙特婁全球安全研究院等加國知名學府及智庫，在台期間除拜會政府部門，也將與中華經濟研究院及台灣民主基金會等交流，並拜會工研院與竹科管理局。