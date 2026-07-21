反皮草公投提案聽證 學者建議推動修法逐步精進

民眾4月提案反皮草公投，中選會今天舉行聽證釐清爭點。與會學者指出，現行動保法、野保法就有相關規定，建議「推動修法，逐步精進」，先找出最嚴重部分逐步推動，動物福利要與人並存。

台灣動物公投行動專案執行張瑋辰今年4月領銜提出「您是否同意應禁止進口、生產、銷售以皮草為主要目的，所捕獵或飼養之動物之皮毛原料及其製品（如兔毛、貂皮、狐狸皮毛等），但台灣常食用肉類副產品所取得之皮草、主管機關規定之例外項目不在此限？」的全國性公民投票案，中選會今天舉行聽證。

台大法律系特聘教授林明鏘指出，法律用語是「輸入」而非「進口」，是「買賣」而非「銷售」，且應寫清楚是要限制經濟動物或野生動物、搞清楚會涉及哪些產業等。

林明鏘說，現行動保法、野保法就有分別規定，經濟動物可依法宰殺、輸入野生動物活體或保育類野生動物產製品需經許可等，因此這題不算從無到有的立法原則創制，應是重大政策創制。建議「推動修法，逐步精進」，先找出最嚴重部分逐步推動，動物福利要與人並存。

台大動物科學技術學系特聘教授陳明汝說，「禁止」二字會涉及完全貿易障礙，台灣在世界貿易組織（WTO）恐怕會被制裁。台灣雖然沒生產貂皮，但也需考量輸入者有生計等經濟活動的憲法保障，若沒定義清楚，海關實際查驗也會非常困難，此議題或許可以先以公共政策討論平台讓更多民眾了解。

農業部代表指出，國際流通皮毛種類繁多，應明確界定適用動物項目與「皮草」定義為何。此外，目前國際間大概只禁止輸入犬貓或特殊動物的皮毛，但針對一般性的兔毛、貂皮、狐狸毛等，國際間沒有任何國家禁止輸入、生產或販售的規定。此外，台灣野保法對瀕臨絕種動物的皮毛、骨骼、產製品也已有禁止規範。