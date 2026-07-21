民眾黨團提案今年度總預算統刪592億元 朝野立委共提1763案待黨團協商

今年度總預算尚未通過國會審議，立法院力拚本會期完成三讀程序，民眾黨團提案統刪592億6400萬元，大陸地區旅費、國外旅費及出國教育訓練費、特別費、委辦費及一般事務費，還有媒體政策及業務宣導費等，其中特別費、媒宣傳費均刪減60%。

今年度中央政府總預算案近期初審完畢，立法院長韓國瑜最快下周將展開二輪協商，朝野立委總共提出約1763份刪減案，其中通案刪減共有5案。

民眾黨團提案指出，針對大陸地區旅費，除了現⾏法律規定⽀出不刪外，數位發展部、國家通訊傳播委員會、監察院全數刪除；中央研究院、國家科學及技術委員會、警政署及所屬、移⺠署統刪20％；其餘統刪60%。

至於國外旅費及出國教育訓練費，除現⾏法律明⽂規定⽀出不刪，國家發展委員會、國家通訊傳播委員會（NCC）及監察院全數刪除；外交部、領事事務局、國家安全會議、國防部所屬、國家運輸安全調查委員會、警政署及所屬、消防署及所屬、運動部、移⺠署、建築研究所、空中勤務總隊、海巡署及所屬、中央警察⼤學、中央研究院、青年發展署、僑務委員會、新⽵科學園區管理局、中部科學園區管理局、南部科學園區管理局、國家科學及技術委員會、審計部與調查局統刪15%；其餘統刪60%。

根據提案，特別費統刪60%，其中監察院、司法院、行政院及所屬、大陸委員會、國家發展委員會、國家傳播通訊委員會、內政部、農業部、數位發展部、文化部、外交部、經濟部、衛生福利部、財政部、交通部、法務部及所屬、銓敘部、勞動部、海洋委員會全數刪除，均不得留用。

至於委辦費部分，除了現行法律明文規定支出不刪，其餘統刪10%；另外在一般事務費部分，除了現行法律明文規定支出不刪，其餘均統刪10%。

此外，針對媒體政策及業務宣導費，民眾黨團提案統刪60%，「如果委員會刪減數超過通案決議刪剪數額，則以各委員會審查刪減數為準。」

民眾黨團表示，如果總刪減數未達592億6400萬元，需要在提案所列項目當中補足，並且不得以一般性補助款、獎補助費項下「對直轄市政府之補助」、「對各縣市政府之補助」，還有立法院依照「預算法」第54條規定已經同意先行動支的預算補足。