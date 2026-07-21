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翁曉玲提案凍結卓榮泰薪水 綠委：滿腦子充滿惡意杯葛的政治操作

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰9月到12月的薪水，稱依法編列預算、依法副署法律、依法提名相關的人事案，如果都做不到，就是「尸位素餐」。圖／聯合報系資料照
國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰9月到12月的薪水，稱依法編列預算、依法副署法律、依法提名相關的人事案，如果都做不到，就是「尸位素餐」。圖／聯合報系資料照

國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰9月到12月的薪水，稱依法編列預算、依法副署法律、依法提名相關的人事案，如果都做不到，就是「尸位素餐」，根本不配當行政院長。民進黨立委許智傑說，藍白兩黨的「翁曉玲們」不理性審預算，反而滿腦子充滿惡意杯葛的政治操作。

許智傑表示，今年已過一半，眼看明年度中央政府總預算案即將送進來，今年總預算案卻還沒審完，藍白兩黨的「翁曉玲們」不理性審預算，反而滿腦子充滿惡意杯葛的政治操作，嚴重影響國家運作、損害國人權益。

許智傑說，行政院維護憲法的立場，從不是作為條件交換的籌碼，支持行政院不副署，以謹守憲法秩序！呼籲藍白回歸理性，盡速完成總預算審議才對。

翁曉玲接受廣播節目專訪時說，卓榮泰尸位素餐，未能依法編列預算、副署法律以及依法提名相關人事案等，因此提案凍結卓榮泰9月至12月的薪水。行政院發言人李慧芝則說，行政院維護憲法不是選擇，而是責任，對於違憲法案，不予副署是捍衛憲政秩序的義務。

民進黨立委許智傑說，藍白兩黨的「翁曉玲們」不理性審預算，反而滿腦子充滿惡意杯葛的政治操作。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委許智傑說，藍白兩黨的「翁曉玲們」不理性審預算，反而滿腦子充滿惡意杯葛的政治操作。圖／聯合報系資料照片

翁曉玲 卓榮泰 許智傑

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