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否認赴美傳聞、與蔣盧有心結 鄭麗文：哪來那麼多結？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）上午接受媒體人謝寒冰（左）節目專訪。記者胡經周／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）上午接受媒體人謝寒冰（左）節目專訪。記者胡經周／攝影

國民黨全代會725登場，有黨代表擬提案，未來由總統當選人接任黨主席，若敗選則即刻啟動黨魁改選；但傳出黨中央施壓撤案。國民黨主席鄭麗文今天表示，這次黨代表提案不多，經她了解，確有黨代表想提案，最後因連署人數不夠未能成案。她也否認10月要再赴美的傳聞，強調目前沒有任何出國的規畫。

鄭麗文今接受「寒梅Talk爆」網路專訪指出，此提案主要是孫文學校總校長張亞中的想法，這類議題國民黨以前討論過很多，也做過，她記得當時總統府有來問大家的意見，後來修來修去，最後變成現在這樣。

鄭麗文說，黨內很多制度的討論一向都是如此，這麼多年來大家很多的討論，包括到底是要全民調還是七三制，都有很長的討論過程，包括這一次黨主席的任期跟總統任期到底要不要一致，以前也曾討論過，改來改去最後又改回現在的樣子。今天變成綠媒的主攻點，挑撥藍白、挑撥黨內。

鄭麗文說，她要趁這機會向支持者表達，很多媒體寫的都是假的，全部都是自己亂編亂造，盡量不要去相信這些，反正對她個人的負面報導，「十則有十一則是假的」，每天都澄清不完。

另傳出鄭麗文有意再「御駕親征」，參加10月台美國防工業會議。她否認相關傳聞，並重申，先前已說過在6月之前要完成訪美，接著就專心國內選舉，「就算有重要行程要出國，恐怕也是離台灣很近、很快可以去回的那種，」但目前為止沒有任何出國的規畫或相關邀請。

主持人謝寒冰問，外界屢傳與台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕有心結？鄭麗文說「哪來那麼多結？」大家都知道她是心很大的人，「我是一個不會跟別人有心結、只會別人對我有心結的人，」國民黨裡頭唯一、曾經對她心有千千結的，不就是金先生嗎？她其實很不想要提這些事情。

鄭麗文也說，她在國民黨裡面都跟大家很好，很奇怪為何會有這種奇怪的傳言，當了主席之後，現在每次見到盧秀燕就一定要擁抱，不抱人家就會說她們有心結；蔣萬安也是一樣，他倆曾在立法院共事，一起作戰過，是有革命情感的，這次上街頭也是大家不謀而合，直接進入事務性的討論。

鄭麗文 張亞中 國民黨 蔣萬安 盧秀燕

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