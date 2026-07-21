外交部重申南海諸島主權 斥中國是和平穩定最大挑戰

今年適逢南海仲裁10週年，外交部向立法院提出的最新書面報告重申，南海諸島屬於中華民國領土，台灣對於南海議題的「4點原則」與多數國家高度相符。相較之下，中國持續結合官方謬論、灰色地帶操作及軍事化部署的違法擴權，是南海和平穩定的最大挑戰。

立法院外交及國防委員會22日邀請外交部長林佳龍報告「我國近年針對南海主權與法律地位之國際宣傳實績成效暨如何應對周邊國家擴大主權國際宣傳之具體反制策略」，書面報告已送抵立法院。

外交部在報告重申，南海諸島屬於中華民國領土，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑。

外交部指出，台灣對於南海諸島的主權主張與相關政策沒有改變，但南海議題涉及主權、海域權利、國際法、區域安全、航行自由、資源開發及地緣政治競逐等多重面向，近年更因中國灰色地帶行動、周邊聲索國強化實質存在、2016年南海仲裁裁決的國際引用，以及東協—中國「南海行為準則」（COC）談判等因素交互影響，使南海情勢更加複雜。

外交部分析，雖各國對南海仲裁裁決、聲索範圍及對中政策的表述有所差異，但多數國家均主張應依據國際法及「聯合國海洋法公約」，透過和平、對話及外交途徑處理南海相關問題，避免升高緊張，與台灣遵循之「4點原則」高度相符。相較之下，中國持續結合官方謬論、灰色地帶操作及軍事化部署的違法擴權，是南海和平穩定的最大挑戰。

外交部重申南海議題「4點原則」，1、南海爭端應依據國際法及海洋法，包括「聯合國海洋法公約」，以和平方式解決。2、台灣應納入多邊爭端解決機制。3、相關國家有義務維護南海航行及飛越自由。4、中華民國主張應以「擱置爭議、共同開發」方式處理南海爭端，並願在平等協商基礎上，和相關國家共同促進南海區域和平與穩定，共同保護及開發南海資源。

外交部進一步表示，根據「4點原則」，台灣持續透過捍衛漁權、參與多邊協商、科學合作、人道救援及鼓勵海洋法研究人才等5項具體做法，積極與相關國家共同促進南海穩定，維護南海地區和平、人道、生態、永續及繁榮的價值。

外交部表示，反對任何一方在南海採取單邊擴張主義、灰色地帶脅迫、軍事化部署及其他破壞和平之行為，並呼籲相關各方恪守國際法及和平解決爭端原則，避免採取任何升高緊張、製造衝突或破壞區域和平穩定之作為。