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【即時短評】從對壘到對話：雙首長親征，把「食安角力」拉回修法正軌

聯合報／ 本報記者 陳秋雲
蔣萬安與盧秀燕迅速響應行政院開食安會議，把對峙轉化為合作。記者黃仲裕／攝影
蔣萬安與盧秀燕迅速響應行政院開食安會議，把對峙轉化為合作。記者黃仲裕／攝影

中聯油品風暴延燒全台三個多星期，這場原本演變成「地方包圍中央」的政治僵局，卻在台北市長蔣萬安與台中市長盧秀燕主動宣布親自出席政院會議時，出現了讓人意想不到的轉變。兩位直轄市長展現了「民生優先」的務實態度，不搞藍綠對抗，成功把一場劍拔弩張的政治互罵，拉回到中央與地方合作修法的正軌上。

事發初期，中央究責地方、空戰主打台中、台北雙都稽查不力，但若檢視現行體制，中央子法對業者自主檢驗放任彈性、稽查辦法十餘年未修，台中市政府半年內提出五次修法都被食藥署打槍；加上地方第一線人力極度匱乏，如中市食安處42人要查數萬件。中央把法規未完善的制度缺口打包為地方執行怠惰，規則沒訂好卻向外甩鍋。 

台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安主導發起17縣市線上食安國是會議，順勢營造出「地方包圍中央」的聲勢，成功擺脫被動挨打；而行政院則在地方開會後，緊急加開六都食安修法會議應對，盡顯被動防守的意味。

然而，這場原本劍拔弩張的攻防賽局，卻在蔣萬安與盧秀燕第一時間跨出政黨藩籬、響應對話後被改寫。「民生福祉高於政黨對立」的務實態度，不僅打破了外界對藍綠持續互槓的疑慮，展現直轄市首長不將食安當作政治籌碼的格局。

更重要的是，蔣與盧的親征，為這場緊急會議注入了最欠缺的基層聲音。地方政府在第一線執法，最清楚現行三級品管「形同虛設」的病灶所在。 

蔣盧代表地方將直擊法規漏洞的實務解方帶入中央，包括主張中央應主動公告「必驗具體項目」、縮短檢驗週期，並廢除「先限期改正才開罰」的寬限條款，改為「違規直接重罰」以產生實質嚇阻。這些來自執法第一線的實務建言，有效避免了中央官員閉門造車，為食安法規的實質補牢提供了最接地氣的修法方向。 

蔣萬安與盧秀燕的迅速響應，成功將一場「地方聲勢逼宮、中央被動拆彈」的政治拉鋸，轉化為中央與地方務實修法的良性對話平台。這不僅為對峙僵局解套，更向全國民眾示範了在公共危機面前，中央與地方如何建立「中央定標準、地方落實執行」的成熟治理典範。 

食安防線從來不靠口號，而在於務實行動。當地方首長已跨出合作的第一步，接下來就看中央能否展現誠意、採納基層解方，將這場食安危機翻轉為制度進步的契機；抑或這又將只是一場形式過場、敷衍民意的政治應酬？

食安 修法 台中

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