批「先編預算、後找需求」 國民黨團提案暫緩442億無⼈機統籌型計畫

立法院近日將針對115年度中央政府總預算進行第二輪協商，國民黨團提案要求行政院匡列442億元公務預算的「無⼈載具產業發展統籌型計畫」暫緩實施，待立法院立法完成後，再於之後的年度預算編列執行。

國民黨團指出，為強化國內無⼈機產業能與供鏈韌性打造⺠主供應鏈亞太中⼼，⾏政院核定六年期（114-119）的「無⼈載具產業發展統籌型計畫｣，於公務預算匡列442億元，由經濟部統籌協調，跨部會共同建構無⼈機產業推動機。相關部會已分別於115年預算案中編列相關預算，然而統籌型計畫直到114年10⽉19⽇才獲核定，在「預算法」、「政府公共建設計畫先期作業實施要點」、「總預算編製辦法」等相關法令上難被認定為合法。

國民黨團表示，⾃⺠進黨執政以來，前期仗勢完全執政優勢，常有可⾏性評估或計畫未經核定等不符程序，但先⾏編列預算偷跑呈現常態，例如：前瞻特別預算軌道建設、國防部BLOCK1B⽅陣快砲新購、M1A2T戰⾞採購案等，導致後續執⾏⾯臨計畫修正、經費調整。當時立法院朝⼤野⼩淪為橡皮圖章，剝奪了⺠意機關事前審查政策可⾏性與公益性的權利，嚴重破壞財政紀律；如今執政黨無法掌控國會，刻意改以國防⾃主與產業升級為訴求，企圖營造輿論壓⼒情勒立法院，「以政治操作掩蓋不法」，此風不可長。

國民黨團指出，有鑑於相關部會早就無⼈載具產業與技術研發提供常態性補助，確保研發腳步不停歇，部會及國營事業採購無⼈機也⾏之有年；反觀統籌型計畫相關預算編列違反程序在先，計畫內容遭踢爆「先編預算、後找需求」，預算浮編、灌⽔事實嚴，在野黨也已分別提出「無⼈載具產業發展及採購相關條例」進⾏審查。

國民黨團指出，黨團提案建立無⼈載具科技發展、採購、國產化、供應鏈安全、⼈才培育及產業扶植之完整法制架構，涉及⾯向均較統籌型計畫完整，且⺠進黨執政以來相關政策「⼈治」⾊彩濃厚，立法保障產業發展除可免於受執政黨因素而廢除，並在防弊與興利間取得平衡。因此，要求⾏政院暫停實施統籌型計畫，115年度相關部會編列的統籌型計畫預算全數減列，待立法完成後配合修正計畫內容，再於以後年度編列預算執⾏。