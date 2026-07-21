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民進黨：政府正全力補強食安法 藍勿挑起恐慌對立

中央社／ 台北21日電

民進黨今天說，面對食安爭議，政府絕不迴避，正全力補強「食安法」不足之處。國民黨將食安作為政治操作工具，既無具體政策訴求，只顧挑起民眾恐慌與社會對立。當前中央與地方應攜手合作，儘速解決食安危機並檢討補強機制，讓全國民眾吃得安心，才是當前最重要事情。

民進黨發布新聞稿，發言人林楚茵說，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕近日因問題油爭議頻頻開嗆中央，並號召民眾參與725遊行。蔣萬安與盧秀燕面對自身市政爭議，永遠只有「甩鍋中央」一招來掩飾無能，甚至不惜將食安問題政治化。

林楚茵呼籲，當前應是中央地方攜手守護食安之際，而非藉由政治動員號召群眾上街製造對立與恐慌，此舉只會更加凸顯自身的荒謬與正當性不足。

林楚茵指出，台北市自今年初以來市政爭議不斷，蔣萬安面對市政檢驗，只會開嗆監督議員、痛罵中央，甚至進行荒謬的政治動員營造共主姿態，企圖轉移執政無能的焦點。

林楚茵說，盧秀燕市政表現同樣令人堪憂，市府對民生建設一拖再拖，盧秀燕卻還有時間北上聲援「接力絕食的作秀民代」。蔣萬安與盧秀燕正事不做卻忙著上街遊行，讓北市受虐孩童乏人照料，讓台中通勤民眾無車可搭，兩人顯然是選擇棄市民不顧，只為成全自身的政治前途。

林楚茵強調，面對食安爭議，民進黨政府絕不迴避，正全力補強「食安法」不足之處。然而國民黨全黨將食安作為政治操作工具，既無具體政策訴求，只顧挑起民眾恐慌與社會對立，完全是一場政治鬧劇。當前中央與地方應攜手合作，儘速解決食安危機並檢討補強機制，讓全國民眾吃得安心，這才是當前最重要的事情。

食安 民進黨 台北市

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