翁曉玲提案凍結卓揆9到12月薪水 政院駁：不副署是捍衛憲政

今年度中央政府總預算案持續卡關，二輪提案再掀朝野攻防，國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰9月到12月的薪水，條件是依法編列預算和副署法律。行政院說，不副署違憲法案是捍衛憲政秩序，反觀立法院不理性審查預算，還嚴重拖延，希望立法院儘速完成今年度預算審查。

翁曉玲羅列卓榮泰三項罪狀，包括藐視立法院，三讀通過的法律未副署，該編列的預算不編，依法提名的NCC人事案至今毫無動作。她說，若卓榮泰依法編列預算、依法副署法律、依法提名相關的人事案，就能解凍、領薪水，如果這些事情都做不到，就是尸位素餐，不配當行政院長。

行政院發言人李慧芝說，行政院維護憲法不是選擇，而是責任。對於違憲法案，不予副署是捍衛憲政秩序的義務；而立法院多次不理性否決獨立機關人事案，也不理性審查預算，例如衛福部食藥署需要加大食安力道的此時，在野黨竟提案要刪減食藥署業務費用。

李慧芝指出，尤其預算審查更長期延宕，行政院在去年8月29日依法將今年度總預算送至立院，但至今已327天，立院依舊未完成審議，甚至下一年度總預算，再過一個月又要送入立院。這種創紀錄的嚴重拖延，不僅阻礙政府運作，更損害人民權益與國家利益。

李慧芝表示，行政院一直以來依法履行憲政義務，希望立法院也能善盡憲政職責，儘速完成今年度中央政府總預算的審議，讓國家治理恢復正軌。