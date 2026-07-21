總統府酸藍縣市先公布近年稽查成果 北市反擊：中央不妨公布這兩事

總統府發言人郭雅慧今被問到藍營首長率先舉行食安國是會議，酸各縣市不妨在這時候，對國人公布近年稽查的相關成果。北市府副發言人蔡畹鎣反擊，也呼籲中央不妨公布事發三周後，行政院調查小組成立以來「長達24小時」的調查成果；及賴清德總統毒油風暴至今，召開國安會議次數。

蔡畹鎣說，如果總統府發言人連這個都不知道，市府可以幫總統府告知國人「答案是零次」，總統府發言人既然喜歡噴政治口水，那趕快告訴國人，賴清德總統還要神隱多久？

毒油食安風暴，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等17縣市藍營首長今天上午召開線上國是會議反毒油，總統府發言人郭雅慧今被問及此事說，食安不分藍綠，依法中央負責制定標準、擬定政策，地方負責在平時進行稽查、化驗跟下架。她表示，「也不妨請各縣市能夠在這時候，對國人公布近幾年來稽查的相關成果」。

對此，北市副發言人蔡畹鎣反擊，不妨公布事發三周後，行政院調查小組成立以來，「長達24小時」的調查成果；也不妨公布賴清德總統，從毒油風暴至今，召開國安會議的次數。