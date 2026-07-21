總談判代表懸缺入CPTPP遙無期 國民黨團提案要求行政院改組經貿辦

我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進度停滯，值此同時行政院經貿談判辦公室發生霸凌，致前副總談判代表顏慧欣逝世，前總談判代表楊珍妮被認為應負主責。國民黨立院黨團提出主決議案，要求行政院應立即改組行政院經貿談判辦公室，並杜絕意識型態與官官相護惡習。

根據國民黨團提案，我國於2021年9月22日以「台澎金馬個別關稅領域」名義正式提出申請加入CPTPP，當時日本為輪值主席，為降低加入阻礙，我方主動修正相關法令以符合CPTPP標準規範，甚至解禁日本福島五縣食品進口限制，結果入會無望，隔年日本在台代表泉裕泰還表示「福島食品和CPTPP沒有連結，兩者分開討論」。

提案指出，我方為突破困境，企圖以實質合作做為入會的過渡策略，例如與之後各年度輪值主席國新加坡（2022）、紐西蘭（2023）、加拿大（2024）、澳洲（2025）等國，或有簽署台星經濟夥伴協定（ASTEP）、台紐經濟合作協定（ANZTEC）、台加投資促進及保障協議 （FIPA），或持續推動與澳洲簽署經濟合作協定 (ECA)，惟迄今入會仍無實質進展。

提案指出，推動加入CPTPP相關工作是由行政院經貿談判辦公室統籌相關單位辦理，然從媒體於顏慧欣逝世後公開其辭職信內容，國人始得知經貿辦耗時近五年所推動的談判工作消極敷衍，事發後行政院長卓榮泰雖表示對美談判結束後將把重心放在CPTPP以及與其他會員國雙邊談判，但美國對等關稅政策如今仍處於高度不確定狀態，且在今 (2026) 年CPTPP輪值主席國越南的「一中」政策未變下，我方根本難以突破「未成立工作小組」階段。

提案指出，鑑於經濟部國際貿易署CPTPP專網簡介明確指出加入「絕對有利於台灣的全球經貿布局」、「可以加速台灣跟國際接軌，布局先進經濟體」，由於總談判代表懸缺不利工作之推展，要求行政院應立即改組行政院經貿談判辦公室，並杜絕意識型態與官官相護惡習，俾利尋求穩定理性的兩岸互動方式，讓對外談判回歸專業，俾利我國申請加入CPTPP進程取得實質進展。