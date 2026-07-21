接見歐洲議會議員 賴總統：打造安全民主供應鏈

賴清德總統接見歐洲議會波蘭籍保守黨團議員團，感謝歐洲議會通過多項友台決議與報告，支持台歐盟強化無人機科技合作、台灣國際參與，並重申維護台海和平穩定的重要性；並表示，台灣樂意與波蘭等民主夥伴分享經驗、深化合作，共同因應威權擴張及新挑戰，並期待在人工智慧、半導體、無人機及綠色能源等關鍵領域持續深化研發合作、拓展市場，攜手打造更安全、更具韌性的民主供應鏈。

賴總統指出，面對威權主義擴張，歐洲議會除了在今年4月針對中國推動民族團結進步促進法，譴責限制了文化、宗教與語言自由，敦促中國廢除此法，上個月也通過決議反制中國的跨國鎮壓行徑。

賴總統表示，台灣堅信唯有理念相近的夥伴攜手合作、提升民主韌性，才能守護民主自由的生活方式，維護區域及全球的和平穩定；台灣十分樂意與波蘭等民主夥伴分享經驗，加強合作，共同因應威權擴張及各項新的挑戰；尤其台灣與波蘭都擁有蓬勃創新聚落以及深厚的科技基礎，在人工智慧、半導體、無人機、綠色能源等關鍵領域更具備高度互補優勢。期待雙方持續深化研發合作、拓展市場，攜手打造更安全、更具韌性的民主供應鏈。

歐洲議會歐洲民主之盾特別委員會（EUDS）議員暨波蘭前總理詩朵（Beata Szydło）致詞表示，台海的和平與穩定具有超越此區域的戰略意義，不僅影響台灣、台海，更影響歐洲的和平穩定。因此所有爭端都應透過和平方式解決，尊重國際法，不得使用武力；歐盟應持續加強和可信賴民主夥伴的合作，而台灣正是其中至關重要的夥伴；台歐關係應以務實、開放及長遠的方式持續發展；也期盼台灣與波蘭亦能共同守護和平與穩定。