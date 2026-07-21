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藍營線上國是會議反毒油...蔣萬安拋跨縣市食安平台等5點建議

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安等10多個縣市首長及代表，今上午參與線上食安國是會議，蔣提出五點建議。圖／北市府提供
北市長蔣萬安等10多個縣市首長及代表，今上午參與線上食安國是會議，蔣提出五點建議。圖／北市府提供

毒油食安風暴，台中市長盧秀燕、北市長蔣萬安等10多個縣市首長及代表，今上午參與線上食安國是會議，蔣提出五點建議，包括修法的第一個重點是讓食安法的架構避免自主管理形同虛設；另中央食安平台也應建立跨縣市橫向即時通報、建置電腦系統避免第一線人力須一筆一筆查對；還有擴充檢驗，實驗室等量能。

蔣萬安今天上午十點半，與各縣市首長參與食安線上國是會議，蔣萬安說，這次毒油案，各縣市首長、各地方政府都非常辛苦，因為我們在第一線。

蔣說，第一，目前食安法的整個架構主要還是讓業者可以自主管理、即時通報，但很顯然，這次食安事件發生後，自主管理其實已經形同虛設；即時通報也等同被業者架空，如何做好源頭管理，如何真正落實強制中上游業者、檢驗單位即時通報，是修法第一個重點。

第二，蔣提到，中央有一個食安通報平台，不過地方政府應該都有感受到，當有食安發生，各縣市政府要即刻掌握橫向聯繫時，無法透過這麼平台即刻了解，希望建議食安通報平台，也可以讓各縣市政橫向同步掌握彼此相關資訊，包括貨源、產品流向等。以這次毒油案為例，台中市政府掌握業者名單後通知北市府，北市府才可以第一時間趕快針對問題品項第一時間擴大下架，也公布流向名單，讓民眾知道。

第三，各縣市也都遇到一個困境，也就是都還是採用人工查對方式，這對地方政府來講，其實是很大負擔，建議未來透過電子發票等方式，讓政府充分掌握重要民生產品的貨源及流向，一旦發生毒油事件，可以很快透過電腦系統，掌握產品流向，不是像現在靠基層同仁人工一項一項查核比對。

最後，蔣萬安也提到檢驗量能，蔣說，地方政府第一線負責查核檢驗，不確定各地方政府儀器設備、檢驗量能是否充足，是否有能力對於目前各項食品加工物品的日新月異、及各種種類數量愈來愈多，未來也希望可以提出需求，不管是修法、或中央地方有足夠經費，讓地方政府整體剪驗量能及實驗室建置上，都能非常充裕。

蔣萬安 食安 盧秀燕 致癌沙拉油

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