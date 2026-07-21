杯麵老師宣布退民進黨！嘆「理性討論空間小」：不同意見易被貼標籤

教育工作者「杯麵老師」近日在社群平台Threads發文宣布，已決定正式退出民主進步黨，並公開說明退黨原因。他表示，加入民進黨原本是因為認同台灣民主、自由、改革等價值，但經過一段時間的觀察與參與後，認為自己期待的政治文化與實際感受到的氛圍已有落差，因此決定退黨，引發網友熱議。

杯麵老師表示，自己一直以來都是因理念選擇政黨，而非因政黨支持理念。他指出，身為教育工作者，平時總提醒學生要先分析問題、理解原因，而非急著下結論，也不應因立場不同就否定他人。然而，他認為近年政治場域中理性討論的空間愈來愈少，情緒動員愈來愈多，不同意見容易遭貼標籤，複雜的公共議題也常被簡化為非黑即白的對立。

他強調，自己在人文社會領域所受的訓練，是相信證據、理解事件脈絡與分析制度，而不是將任何政黨或政治人物視為不能被質疑的對象。他認為，民主真正的價值，不只是支持自己認同的人，更應包含接受批評、檢討與修正。

杯麵老師表示，退出民進黨並不代表放棄關心台灣，而是希望以沒有政黨標籤的身分，更自由思考、誠實發聲。他說，未來若任何政黨做得好，他都願意肯定；做得不好，也會提出批評，自己的立場將依據事實而非黨籍調整，真正想守護的是民主、理性、自由思辨，以及願意傾聽不同聲音的社會。

退黨聲明曝光後，有網友質疑他根本未曾加入民進黨，對此他再度發文回應，表示「很多人說我沒加過民進黨，在那邊自導自演，是在哈囉」，並分享自己對當前政治文化的看法。

他認為，愛台灣不應是任何特定政黨的專利，每個政黨都可以愛台灣，也不該將「愛台灣」作為選舉主軸。他也表示，無意與民進黨支持者發生衝突，只希望不同立場的人都能互相尊重，不要因為有人批評民進黨就急著攻擊對方，並建議有興趣的人閱讀《家鄉裡的異鄉人》，藉此理解不同價值觀形成的原因。

此外，針對有網友詢問是否退黨後將加入國民黨，杯麵老師澄清，自己雖曾有參與政治的想法，但閱讀許多書籍後，認為以自己的個性並不適合從政，更希望透過教育實踐理想，而非投入政治。他也強調，自己不是「小草」、不是「韓粉」，更不是「中共同路人」，希望外界以論點討論，而非替他安排身分、貼上標籤。

最後，他呼籲台灣社會，包括自己在內，都應學會冷靜、理性，不要過於衝動。他表示，不論大家認為國家的名稱是「中華民國」、「中華民國台灣」或「台灣共和國」，彼此都是一家人，台灣應該團結，而非互相貼標籤。