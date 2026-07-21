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反毒油國是會議結束 盧秀燕：地方很多話要說、籲賴總統召開國是會議

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）今召開縣市長反毒油國是會議，她表示參加的17縣市發言踴躍，大家都有很多話要說，呼籲賴清德總統盡快召開食安國是會議，匯集中央、地方、學者與業界，改革體制。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（中）今召開縣市長反毒油國是會議，她表示參加的17縣市發言踴躍，大家都有很多話要說，呼籲賴清德總統盡快召開食安國是會議，匯集中央、地方、學者與業界，改革體制。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安等人召集的縣市反毒油線上國是會議，今天上午11時45分許結束，盧表示，這次會議有17縣市參加，大家發言非常踴躍，可見地方政府對食安風暴都有話要說；很多縣市主張，中央應該負起責任，期待賴清德總統能召開食安國是會議。

盧秀燕會後說明，目前會議剛結束，稍後將發出共識版本，但因為共識版需要17個與會縣市過目，要一點時間，就先由她彙整幾個會議中的重點。

盧秀燕表示，第一點，很多縣市主張，如這次出問題的大豆沙拉油是大眾物資，全國民眾都會吃到，未來再發生這類的風暴，中央應該第一時間成立應變中心，比照天然災害，掌握訊息、發布決策、發布訊息。

第二點，多縣市主張，食安關係到人民健康安全，應該修正食安法，採取全揭露、全下架，目前食安法有分層級，中央這次一開始只公布第一層，後來公布到第二層，但很多中下游產品是否受影響，人民都不清楚；且一點點有害物質都不能讓人民吃到，不該分20%、30%或10%，只要有害就全下架。

盧秀燕指出，這次還有一個重點，每次發生食安事件，都是地方政府稽查，各縣市人仰馬翻，中央政府應該科學一點，比如油廠出貨後會有發票、單據，財政部就可以掌握，和衛福部、農業部等彙整資訊，馬上就可以知道產品賣到哪裡，提供給各縣市政府要求下架；希望中央整合相關系統，建置食品雲。

盧秀燕表示，很多縣市也說，目前的食安法強烈仰賴業者自主管理與通報，但以這次事件來講，業者自主管理就沒有管好，應該要採取政府和業者並進，明文規範中央政府和地方政府多久要查廠。

盧秀燕說，包含台中在內有一些縣市提到，這次事件有很多下游業者和民眾受害，有小縣市下架了幾十萬公斤商品，食品業、糕餅業者損失很大，政府應該比照天然災害，思考對這些下游的輔助或補償方案，比如減稅、融資計畫等等。

盧秀燕強調，即使今天召開了縣市長的反毒油國是會議，中央還是應該負起職責，避免食安問題一再發生，除了啟動修法，必須要有體制上的改變；期待中央、總統盡快召開國是會議，讓各部會、地方政府和產業界都能對話，提出建言、集思廣益，做出體制上的改革。

盧秀燕補充，到現在為止仍不清楚毒油事件的原因，究竟是材料問題還是製程問題，若是材料問題，邊境管制需要改革，若是製程問題就更嚴重了，政府應該訂定製程規範與檢驗標準。

盧秀燕 食安 蔣萬安

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