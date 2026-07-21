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賴總統：攜手波蘭打造民主供應鏈 因應威權擴張

中央社／ 台北21日電

總統賴清德今天說，台灣十分樂意與波蘭等民主夥伴加強合作，共同因應威權擴張與各項新挑戰，期待雙方持續深化研發合作，拓展市場，打造更安全、更具韌性的民主供應鏈。波蘭前總理席多表示，歐盟應持續加強與可信賴民主夥伴合作，台灣正是其中最重要的可信賴夥伴。

賴總統在總統府接見「歐洲議會波蘭籍保守黨團議員團」，團長為歐洲議會歐洲民主之盾特別委員會（EUDS）議員暨波蘭前總理席多（Beata Szydlo）。

總統致詞表示，這是今年第3個訪台的歐洲議會訪團，也是近2屆以來首度由同一黨團、同一國籍議員組成的訪團，別具意義，展現台灣與歐洲議會深厚情誼，也代表台灣與波蘭關係更上層樓。

賴總統指出，今年以來，歐洲議會通過多項友台決議及報告，包括支持台灣歐盟強化無人機科技合作、支持台灣國際參與，以及呼籲歐盟與台灣等民主夥伴持續深化合作，並重申維護台海和平穩定的重要性。

總統說，面對威權主義擴張，今年4月，歐洲議會針對中國推動「民族團結進步促進法」譴責限制文化、宗教與語言自由，敦促中國廢除此法，上個月也通過決議，反制中國的跨國鎮壓行徑。這些具體行動展現歐洲堅守民主、人權價值，也持續為台灣注入重要支持力量。

賴總統指出，唯有理念相近夥伴攜手合作、提升民主韌性，才能守護民主自由生活方式，維護區域及全球和平穩定。台灣十分樂意與波蘭等民主夥伴分享經驗，加強合作，共同因應威權擴張及各項新挑戰。

他表示，台灣與波蘭都擁有蓬勃的創新聚落及深厚科技基礎，在人工智能、半導體、無人機、綠色能源等領域具有高度互補優勢，期待雙方深化研發合作、拓展市場，攜手打造更安全、更具韌性的民主供應鏈。

席多指出，波蘭與台灣雖相隔遙遠，但共享工作倫理、團結、對安全的守護等共同價值。對波蘭、對歐洲來講，台灣是值得信賴而且可以互相尊重的夥伴。

席多表示，台灣是高度發展的民主法治國家，也是新創科技的世界領導國家，在新興科技、人工智慧、半導體產業都有非常高的成就。在緊張地緣政治下，供應鏈重組非常重要，因為關係到國家安全，雙方在投資、經濟安全、人工智慧、網路安全、高科技等領域有龐大合作潛力。

她並強調，台海和平穩定不僅攸關台灣、台灣海峽，也關係歐洲和平穩定，所有爭端都應以和平方式、依循國際法解決，不能使用任何武力。歐盟應該持續加強與可信賴民主夥伴的合作，而台灣正是其中一個最為重要的可信賴夥伴。

波蘭 歐洲議會 歐盟

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