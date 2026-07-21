快訊

陽明交大教授狂砍連襟致死 據傳凶嫌自述有「幻聽幻覺、意識干擾」

謝賢部分遺產「林青霞託管」？官方影迷會吐真相

高鐵最暖奇遇！日夫妻遊台搭高鐵突收「驚喜禮物」 感動：也想招待台灣人

聽新聞
0:00 / 0:00

藍營縣市線上國是會議 張麗善批中央拖拖拉拉、把責任丟地方

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安今天邀集全國縣市首長召開線上「反毒油國是會議」。雲林縣長張麗善在會中痛批，中央政府處理食安事件「拖拖拉拉」，從公告、下架到後續應變一路慢半拍，更把善後責任交給地方政府承擔。記者陳雅玲／攝影
台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安今天邀集全國縣市首長召開線上「反毒油國是會議」。雲林縣長張麗善在會中痛批，中央政府處理食安事件「拖拖拉拉」，從公告、下架到後續應變一路慢半拍，更把善後責任交給地方政府承擔。記者陳雅玲／攝影

毒油事件持續延燒，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安今天邀集全國縣市首長召開線上「反毒油國是會議」。雲林縣長張麗善在會中痛批，中央政府處理食安事件「拖拖拉拉」，從公告、下架到後續應變一路慢半拍，更把善後責任交給地方政府承擔。她呼籲中央儘速釐清事件真相、提出完整處置方案，並全面檢討食品安全制度，建立更完善的源頭管理與預警機制。

張麗善表示，事件發生至今，中央處理態度拖拖拉拉，沒有非常明確而且快速的下達命令，從最初僅公告部分產品，到限制僅調合油含量20%以上產品才公告、下架，直到民怨高漲後，才全面擴大下架範圍。整起事件至今仍像「阿婆的裹腳布」，又臭又長，看不到盡頭，「問題究竟出在原料，還是製程？」中央至今仍未向社會說明，也未負起第一時間應承擔的責任，反而把問題交由地方政府收拾善後。

她指出，目前已有7個批次油品確認檢驗不合格，除了回收、下架，更迫切的是後續銷毀問題。大量回收的是油脂，並非一般垃圾或廢棄物，因油脂燃點高、處理不易，後續是否全數銷毀、環境部是否介入協助，都應儘速提出完整方案。

她強調，這次的油品跟2014年的問題油不一樣，以前是餿水油、地溝油，這次是非常嚴重的致癌油，是會直接衝擊到所有鄉親的生命跟健康，所以不能等閒視之。

張麗善認為，這次事件暴露多項制度缺失，其中最關鍵的是中央法令規範不夠明確，地方政府執法缺乏明確依據，部分業者也因此不願配合下架，甚至質疑公權力介入的正當性。她強調，食安法制應更明確、具體，才能讓地方政府依法行政，也讓業者有所依循。

她並提出四項建議，包括建立更明確的預防性下架制度，明定產品下架範圍、恢復上架條件及程序；將現行每半年檢驗一次改為源頭逐批檢驗，並即時上傳食品追溯追蹤系統，真正落實源頭管理，同步提升檢驗量能、降低檢驗成本，提高業者送驗意願。

此外，她建議建立第三方檢驗機構主動通報制度，檢驗單位發現產品不合格時，除通知業者外，也應同步通報主管機關，避免資訊遭隱匿，建立更完整的食安預警機制，並賦予地方政府即時調閱業者自主通報資料的權限，強化地方查核權責。

針對行政院下午緊急邀集六都首長研商食安修法，張麗善表示，希望中央提出明確結論與具體政策方向，讓社會盡快走出食安風暴帶來的恐懼與不安。她強調，政府應建立更完善的食品安全管理制度，讓民眾未來不必再為飲食安全提心吊膽，真正成為守護國人食品安全的最後一道防線，重建人民對政府的信任。

台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安今天邀集全國縣市首長召開線上「反毒油國是會議」。雲林縣長張麗善在會中痛批，中央政府處理食安事件「拖拖拉拉」，從公告、下架到後續應變一路慢半拍，更把善後責任交給地方政府承擔。記者陳雅玲／攝影
台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安今天邀集全國縣市首長召開線上「反毒油國是會議」。雲林縣長張麗善在會中痛批，中央政府處理食安事件「拖拖拉拉」，從公告、下架到後續應變一路慢半拍，更把善後責任交給地方政府承擔。記者陳雅玲／攝影

台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安今天邀集全國縣市首長召開線上「反毒油國是會議」。記者陳雅玲／攝影
台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安今天邀集全國縣市首長召開線上「反毒油國是會議」。記者陳雅玲／攝影

張麗善 中央 盧秀燕

延伸閱讀

影／藍縣市將開反毒油國是會議 許淑華會前率先開砲了

聯合報社論／就算中央沒有能力處理，也要懂得學習

以《食安法》檢視責任 中央未下架產品大違法

政院質疑急赴中聯查廠 中市府：接連爆異常批次「中央別輕忽風險」

相關新聞

立院通過美濃大峽谷條款 盜採砂石營利最多關5年、重罰5000萬元

高雄美濃地區去年爆發農地被挖成峽谷的「美濃大峽谷事件」，引發各界關注。立法院會今天三讀通過「土石採取法」修正案，未經許可採取土石者，最高可處2500萬元罰鍰；針對意圖營利的違法行為人，增訂5年以下有期徒刑，得併科上限5000萬元罰金，如果因此致人於死者，最多可處無期徒刑，得併科1億元以下罰金。

藍營縣市線上國是會議 張麗善批中央拖拖拉拉、把責任丟地方

毒油事件持續延燒，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安今天邀集全國縣市首長召開線上「反毒油國是會議」。雲林縣長張麗善在會中痛批，中央政府處理食安事件「拖拖拉拉」，從公告、下架到後續應變一路慢半拍，更把善後責任交給地方政府承擔。她呼籲中央儘速釐清事件真相、提出完整處置方案，並全面檢討食品安全制度，建立更完善的源頭管理與預警機制。

反毒油國是會議結束 盧秀燕：地方很多話要說、籲賴總統召開國是會議

台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安等人召集的縣市反毒油線上國是會議，今天上午11時45分許結束，盧表示，這次會議有17縣市參加，大家發言非常踴躍，可見地方政府對食安風暴都有話要說；很多縣市主張，中央應該負起責任，期待賴清德總統能召開食安國是會議。

監院重調查鄭南榕案侯友宜未出席 李四川：民進黨追殺侯市長

鄭南榕37年前因拒捕自焚身亡，監察院重新調查，報告揭露當年帶隊攻堅的是新北市長侯友宜，監委邀請侯說明，侯未出席。國民黨新北市長參選人李四川今表示，每次到選舉就有這些事，八年過去又再提往事，他想要問對手蘇巧慧委員，「妳同意妳們民進黨這樣去追殺侯市長嗎？」

影／賴清德推「AI新十大建設」 聚焦布局三大關鍵技術

賴清德總統今天出席「台灣經濟研究院50周年高峰論壇」，致詞時表示，政府推動人工智慧發展的目標，是讓AI應用深入台灣食、衣、住、行、育、樂以及士、農、工、商等各領域，打造「人工智慧生活圈」。他指出，透過AI科技應用，不僅能帶動台灣經濟持續發展，也能促進社會進步，提升人民生活便利性，這是台灣面對人工智慧時代的重要願景。

監院公布鄭南榕報告 侯友宜：不希望悲劇再發生

監察院昨天公布鄭南榕報告，函請行政院督促所屬研議檢討，並就此案國家不法侵害行為，納入平復與賠償範圍，監院也說，有約請前台北地院法官薛松雨、前台北市政府警察局中山分局刑事組長侯友宜，但兩人未到院說明。新北市長侯友宜今天受訪表示，「我想我已經說明過了，不希望悲劇再發生」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。