影／賴清德推「AI新十大建設」 聚焦布局三大關鍵技術

賴清德總統今天出席「台灣經濟研究院50周年高峰論壇」，致詞時表示，政府推動人工智慧發展的目標，是讓AI應用深入台灣食、衣、住、行、育、樂以及士、農、工、商等各領域，打造「人工智慧生活圈」。他指出，透過AI科技應用，不僅能帶動台灣經濟持續發展，也能促進社會進步，提升人民生活便利性，這是台灣面對人工智慧時代的重要願景。

賴清德總統表示，台灣目前是印太地區重要製造基地，第一階段已從AI產業發展中獲得經濟效益，但若要掌握長期競爭優勢，必須進一步運用AI建設台灣，這也是政府提出「AI新十大建設」的核心目的。

賴清德總統指出，「AI新十大建設」包含4項基礎建設，第一是提升國家算力，國家級算力中心已在台南新市科學園區推動；第二是建立主權AI資料運用機制，國科會正積極規劃，未來希望在醫療、法律、金融等領域，協助企業、產業及學術界取得高品質資料與運算資源；第三是培育AI人才，目標在2040年前培養至少50萬名AI應用人才；第四則是促進區域均衡發展，避免AI資源過度集中於單一地區。

在關鍵技術布局方面，賴清德總統表示，政府將聚焦矽光子、量子運算及機器人3大領域。他指出，矽光子技術可提升晶片與伺服器傳輸效率，降低能源消耗，是台灣科技產業維持國際競爭力的重要方向；量子運算則是下一世代計算技術，台灣也已投入相關研發，希望在量子時代維持科技優勢。

賴清德總統表示，機器人產業也是未來發展重點，涵蓋無人機、無人艇等無人載具技術。政府推動相關特別預算，目的就是強化台灣在新興科技領域的布局，提升國家產業競爭力。

賴清德總統（中）和經濟部長龔明鑫（左三）今天出席「台灣經濟研究院50周年高峰論壇」，儀式後和台灣經濟研究院董事長吳中書（右三）致意。記者邱德祥／攝影