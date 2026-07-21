快訊

台經院預告2026年經濟成長預測破10％ 這項力道太強

衛福部諮議會決議 放行中聯19批預防性下架油品全數「重新上架」

泰美味！泰國菜如何在美國餐桌端出一片天？

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣首度「降速演練」 國安人士：借鏡國際經驗

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

下月登場的「2026城鎮韌性防空演習」，將首度演練「行動網路受阻」，演練期間，將模擬電信網絡頻寬不足、降速到僅剩語音與簡訊服務的情境。

國安人士表示，此次行動網路降速演練，許多理念相近民主友盟國家都進行過類似演練，可以說這是「全球趨勢」，台灣並非首創。演練主要應對三種可能情境，包括天災、大規模網路攻擊、複合式災害，希望在最低程度影響下，透過演練，讓民眾體驗情境並準備備援方案。

國安人士說明，參考國際案例，許多國家都曾進行過通訊受阻演練，模擬電信、網路、電力、交通等系統遭大規模攻擊；英國則定期舉行國家級資安演習，模擬通訊中斷、關鍵基礎設施遭網攻等；北約成員國如愛沙尼亞、芬蘭、挪威亦是。

愛沙尼亞於2007年遭受大規模網攻後，成為全球最重視網路韌性的國家之一，經常舉辦全國性網路中斷應變演習；芬蘭則會與電信業者定期演練網際網路及通訊系統失效時如何應變；瑞典、挪威近年亦因應安全情勢變化，定期演練網路、電力及通訊遭攻擊或中斷的情境。

除此之外，亞洲國家如新加坡，定期舉辦資安演習，並模擬政府與金融、電信等重要系統遭受攻擊；南韓則因應北韓網攻威脅，定期進行政府、軍方及電信業者聯合演習；日本也曾以大規模停電造成網路、通訊中斷為預設情境，進行官民聯合的基礎設施韌性桌上推演。

國安人士強調，多個民主友盟國家近年都有類似演練，便可理解這是一個「全球趨勢」，大家都在為電力中斷、網路駭攻、複合式災害等可能導致的各項情境預作準備，台灣並非獨有或特例。演習是手段，目的是要讓民眾思考如何建制自己的PACE備援機制。

台灣數位外交協會理事長郭家佑指出，烏克蘭戰爭已經證明，通訊中斷不是抽象的假設。電力、基地台與電信設施遭到破壞後，受到影響的不只是上網，而是空襲警報、家人聯絡、金融支付、新聞查證與救援協調。英國通訊韌性政策則把恐怖攻擊、極端天氣、大規模停電與網路壅塞都納入演練。

郭家佑鼓勵民眾，可以把自己當成演練一部分，在降速演練期間，試著不用通訊軟體聯絡家人，改以簡訊方式聯繫；實際走到最近避難處所；檢查手機裡的資料能不能離線使用，以及在無法即時查證資料時不急著轉傳等。

國安

延伸閱讀

城鎮韌性演習首納行動網路降速 110、119不受影響

漢光斷網演習 總統府：是降速不是斷網 民主國家普遍做法

8月演習「斷網」降網速？陳冠廷：慎防中共趁機網攻 顧立雄允重視

網路限速演習無南部？ 顧立雄：日後會擴大

相關新聞

立院通過美濃大峽谷條款 盜採砂石營利最多關5年、重罰5000萬元

高雄美濃地區去年爆發農地被挖成峽谷的「美濃大峽谷事件」，引發各界關注。立法院會今天三讀通過「土石採取法」修正案，未經許可採取土石者，最高可處2500萬元罰鍰；針對意圖營利的違法行為人，增訂5年以下有期徒刑，得併科上限5000萬元罰金，如果因此致人於死者，最多可處無期徒刑，得併科1億元以下罰金。

監院重調查鄭南榕案侯友宜未出席 李四川：民進黨追殺侯市長

鄭南榕37年前因拒捕自焚身亡，監察院重新調查，報告揭露當年帶隊攻堅的是新北市長侯友宜，監委邀請侯說明，侯未出席。國民黨新北市長參選人李四川今表示，每次到選舉就有這些事，八年過去又再提往事，他想要問對手蘇巧慧委員，「妳同意妳們民進黨這樣去追殺侯市長嗎？」

影／賴清德推「AI新十大建設」 聚焦布局三大關鍵技術

賴清德總統今天出席「台灣經濟研究院50周年高峰論壇」，致詞時表示，政府推動人工智慧發展的目標，是讓AI應用深入台灣食、衣、住、行、育、樂以及士、農、工、商等各領域，打造「人工智慧生活圈」。他指出，透過AI科技應用，不僅能帶動台灣經濟持續發展，也能促進社會進步，提升人民生活便利性，這是台灣面對人工智慧時代的重要願景。

監院公布鄭南榕報告 侯友宜：不希望悲劇再發生

監察院昨天公布鄭南榕報告，函請行政院督促所屬研議檢討，並就此案國家不法侵害行為，納入平復與賠償範圍，監院也說，有約請前台北地院法官薛松雨、前台北市政府警察局中山分局刑事組長侯友宜，但兩人未到院說明。新北市長侯友宜今天受訪表示，「我想我已經說明過了，不希望悲劇再發生」。

影／食安會議撞行程 侯友宜派代表與會：中央地方合作從源頭把關

問題油持續延燒，藍營縣市首長今天上午舉行線上會議，行政院也緊急邀集六都首長討論食安修法。新北市長侯友宜今天行程滿檔，分別派出副市長劉和然、副市長朱惕之代表出席。新北市長侯友宜今天表示，今天都有行程，而行政院通知時間較晚，無法親自出席，責成兩位副市長參與。他強調，食安議題必須中央與地方共同合作，從源頭管理、修法及加重刑責等面向全面把關。

8月全台14縣市降速演習 總統府：因應突發讓大家充分準備

2026年城鎮韌性演習首度納入「行動網路降速」演練，8月10日中部、13日北部，防空演習期間，將在演習區域實施30分鐘，計14縣市受影響。總統府發言人郭雅慧受訪說明，應對如果有突發、天災或大規模網路攻擊，讓大家能充分做準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。