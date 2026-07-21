影／食安會議撞行程 侯友宜派代表與會：中央地方合作從源頭把關

問題油持續延燒，藍營縣市首長今天上午舉行線上會議，行政院也緊急邀集六都首長討論食安修法。新北市長侯友宜今天行程滿檔，分別派出副市長劉和然、副市長朱惕之代表出席。新北市長侯友宜今天表示，今天都有行程，而行政院通知時間較晚，無法親自出席，責成兩位副市長參與。他強調，食安議題必須中央與地方共同合作，從源頭管理、修法及加重刑責等面向全面把關。

侯友宜今天上午參加廉政會報、好日子愛心大平台捐贈儀式，下午則有行動治理前往樹林視察捷運建設。

侯友宜表示，行政院昨天才通知今天開會，而他今天已有既定行程，但對食安議題高度重視，因此特別責成兩位副市長，分別參與線上會議，以及下午中央召開的食品安全討論。

侯友宜指出，食安最重要不但要修法，從源頭管理做起，同時加重刑罰，並建立透明公開的資訊機制，讓民眾充分了解食品安全相關資訊。

侯友宜表示，食安議題就在我們周邊，不管中央與地方都有責任，大家一起並肩作戰，共同解決食安問題。大家一起加油，讓食安的把關越來越好，民眾才可以安心的使用。

媒體也詢問，台北市長蔣萬安發起的7月25日逼我吃毒油遊行是否會出席，侯友宜回應，將視當天行程安排，再向媒體說明。