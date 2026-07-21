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影／食安會議撞行程 侯友宜派代表與會：中央地方合作從源頭把關

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席埔墘福德宮響應好日子愛心大平台輪椅捐贈儀式。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席埔墘福德宮響應好日子愛心大平台輪椅捐贈儀式。記者葉德正／攝影

問題油持續延燒，藍營縣市首長今天上午舉行線上會議，行政院也緊急邀集六都首長討論食安修法。新北市長侯友宜今天行程滿檔，分別派出副市長劉和然、副市長朱惕之代表出席。新北市長侯友宜今天表示，今天都有行程，而行政院通知時間較晚，無法親自出席，責成兩位副市長參與。他強調，食安議題必須中央與地方共同合作，從源頭管理、修法及加重刑責等面向全面把關。

侯友宜今天上午參加廉政會報、好日子愛心大平台捐贈儀式，下午則有行動治理前往樹林視察捷運建設。

侯友宜表示，行政院昨天才通知今天開會，而他今天已有既定行程，但對食安議題高度重視，因此特別責成兩位副市長，分別參與線上會議，以及下午中央召開的食品安全討論。

侯友宜指出，食安最重要不但要修法，從源頭管理做起，同時加重刑罰，並建立透明公開的資訊機制，讓民眾充分了解食品安全相關資訊。

侯友宜表示，食安議題就在我們周邊，不管中央與地方都有責任，大家一起並肩作戰，共同解決食安問題。大家一起加油，讓食安的把關越來越好，民眾才可以安心的使用。

媒體也詢問，台北市長蔣萬安發起的7月25日逼我吃毒油遊行是否會出席，侯友宜回應，將視當天行程安排，再向媒體說明。

侯友宜 食安 中央

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