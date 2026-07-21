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8月全台14縣市降速演習 總統府：因應突發讓大家充分準備

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照

2026年城鎮韌性演習首度納入「行動網路降速」演練，8月10日中部、13日北部，防空演習期間，將在演習區域實施30分鐘，計14縣市受影響。總統府發言人郭雅慧受訪說明，應對如果有突發、天災或大規模網路攻擊，讓大家能充分做準備。

郭雅慧表示，此次8月份全台14個縣市演練，並不是要斷網，是降速演習。主要針對如果有突發、天然災害，或大規模網路攻擊等情況，國人能知道備援系統可以轉到固網、WIFI或其他形式。在平常就有這樣的練習，政府各部門，大家橫向上也都能有充分準備。

郭雅慧解釋，「行動網路降速」演練不是台灣首創，在國際上，包括日本、南韓、新加坡、歐盟等民主國家，都有特別針對斷電、網路攻擊、通訊受阻這些情況做演練模擬，這是民主國家大家提升韌性很普遍性的共同做法。

至於為什麼特別針對中部跟北部，郭雅慧說，主要考慮到手機的使用、人口的密度。中部、北部人口占七成三，手機使用也密度最高，相較南部、花東、離島，之前發生過一些海底斷網，也發生颱風的時候訊號受阻，已經有過一些實質的情境。

郭雅慧表示，這次是優先從中部、北部來進行「行動網路降速」演練，接下來會推廣、溯及到全國性，其他縣市也都會納入演練範圍。政府會循序漸進來做，目的是為了提升全國通訊韌性。

城鎮韌性演習 郭雅慧 總統府

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