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府：藍縣市首長開反毒油會議 不妨公布近年稽查成果
中聯油脂案延燒，台中市長盧秀燕邀請各縣市首長今天上午召開「反毒油線上國是會議」。總統府發言人郭雅慧說，食安問題不分藍綠，中央與地方各有負責的部分，不妨請各縣市對民眾公布近年稽查成果。
盧秀燕上午邀請各縣市首長召開「反毒油線上國是會議」，行政院下午也將邀6都討論「食品安全衛生管理法」修法。
郭雅慧上午陪同總統賴清德出席「台灣經濟研究院50週年高峰論壇」後，接受媒體聯訪。
針對藍營縣市首長搶先中央召開食安會議，郭雅慧表示，食安問題不分藍綠，中央依法負責制定標準、擬定政策，地方負責稽查、化驗與下架。台中市、台北市今天上午發起藍營執政縣市開會，不妨請各縣市在這時候，對民眾公布近幾年稽查的相關成果。
郭雅慧說，更有建設性的做法是今天下午赴行政院參與食安法修法討論，針對廠商隱匿部分，討論法律如何補強，避免未來類似遺憾再發生。
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