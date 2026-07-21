立院三讀修正通過 會計師可執行業務範圍增「遺產管理人」

立法院會今日三讀通過「會計師法」修正案，將「遺產管理人」納入會計師的可執行業務範圍。據立法說明，會計師熟稔遺產相關稅務作業，由會計師擔任遺產管理人，有助保全被繼承人、債權人及社會經濟的利益，避免遺產散失。

立法院會今三讀通過「會計師法」修正案，修正第18條，增訂協助會計師執行永續資訊（即ESG相關資訊）簽證工作的助理人員資格，不受前項（助理資格）規定限制，由全國聯合會擬訂，報請主管機關核定；變更時，亦同。

資格規定包括，經會計師考試及格；專科以上學校畢業，修畢會計學、審計學、稅務或電腦相關科目，合計10學分以上；高等或普通考試會計、審計人員考試及格；高級商業職業學校畢業，任會計、審計工作滿2年。

修正第39條，將「遺產管理人」納入會計師的執行業務。根據立法說明，會計師熟稔遺產相關稅務作業，由會計師擔任遺產管理人，有助保全被繼承人、債權人及社會經濟的利益，避免遺產散失。

會計師法第44條現行規定， 會計師非經申請註銷執業登記，不得充任公務員或公營事業機構之董事、監察人或經理人。然根據立法說明，考量會計師須兼顧利益衝突與專業獨立性，故放寬限制要件，修正為「會計師非經申請註銷執業登記，不得充任公務員或公營事業機構『對經營政策負有主要決策之職務、受有俸給』之董事、監察人或『公營事業機構』之經理人。」

會計師法第54條為會計師公會的開會規定。修正後，增訂第2項委託規定，會員（會員代表）不能親自出席會員（會員代表）大會者，得以書面委託其他會員（會員代表）代理，且每一會員（會員代表）以受1人委託為限。

委託出席人數，不得超過該次會議親自出席人數三分之一。超過時，有效委託代理出席人數名單，以受委託人簽到或報到的先後順序計算，但章程另有規定者，從其規定。