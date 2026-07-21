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立院通過美濃大峽谷條款 盜採砂石營利最多關5年、重罰5000萬元

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院會今天三讀通過「土石採取法」修正案，只要未經許可採取土石，最高可處2500萬元罰鍰。圖為去年高雄美濃大峽谷事件發生地點。圖／聯合報系資料照片
立法院會今天三讀通過「土石採取法」修正案，只要未經許可採取土石，最高可處2500萬元罰鍰。圖為去年高雄美濃大峽谷事件發生地點。圖／聯合報系資料照片

高雄美濃地區去年爆發農地被挖成峽谷的「美濃大峽谷事件」，引發各界關注。立法院會今天三讀通過「土石採取法」修正案，未經許可採取土石者，最高可處2500萬元罰鍰；針對意圖營利的違法行為人，增訂5年以下有期徒刑，得併科上限5000萬元罰金，如果因此致人於死者，最多可處無期徒刑，得併科1億元以下罰金。

高雄美濃去年爆發盜採砂石案，不法集團在私人農土地未經許可挖土、回填廢棄物，形成面積超過6公頃、深度達3至5層樓的巨大坑洞，因為景觀宛如峽谷而被戲稱為「美濃大峽谷」。為了遏止大規模盜採土石行為，行政院會今年通過「土石採取法」第36條修正草案，修法重點包括提高罰鍰上限、增訂刑責，同時明定查處時即可沒入機具。

針對行政院祭出修法，朝野立委均表達肯定，立法院經濟委員會今年6月完成初審，全案在今天的立法院會完成三讀程序。

根據三讀通過條文，未經許可採取土石者，處新台幣100萬元以上、2500萬元以下罰鍰，並且得沒入行為人使用的載運車輛或其他機械設備；主管機關應限期完成整復場址及清除設施，屆期未完成者，處新台幣10萬元以上、250萬元以下罰鍰，並且採取按次處罰。

針對未經許可且意圖營利採取土石者，本次修法通過處5年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金。前項情形致釀成災害者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣6000萬元以下罰金；因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬元以下罰金。

此外，本次修法也在「土石採取法」第13條增訂土石採取的排除條款，對象包括原住民依法採取土石者、新修建原住民傳統石板屋或地下屋形式的住宅、教會、機關、學校、聚會所或公共設施所需者，還有原住民族部落自主災害防救、環境美化與維護所需者。

農地 高雄 美濃大峽谷

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